Novi zemljotres pogodio Tursku

Na istoku Turske tačnije provinciju Bingol danas je pogodio zemljotres jačine 5,7 po Rihteru, potvrdio je ove informacije ministar unutrašnjih poslova Turske Sulejman Sojlu. Prema dostupnim ifnromacijama, za ada su povrijeđene tri osobe, prenosi “Avaz“.

Na društvenim mrežama objavljene fotografije i videi ovog zemljotresa.

Zemljotres se dogodio u 17.24 minute po lokalnom vremenu i osjetio se u nekoliko susjednih provincija. Uslijedila su i dva jača naknadna podrhtavanja tla jačine 4,6 i 4,7 stepeni po Richteru.

Earthquake occurred in Bingol, mezopotamia in Turkey dead and injured pic.twitter.com/QGMJPBunsB

— Etem (@21lstanbul) June 14, 2020