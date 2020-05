Demonstranti napali novinara, tražili od njega da skine zaštitnu masku

Videosnimak američke televizije Fox 9 kruži društvenim mrežama. Na njemu se vidi kako demonstranati, koji protestiraju protiv mjera ograničenja u gradu Albaniju u Minesoti, novinara gnjave da skine zaštitnu masku.

Novinar televizije Kare 11 došao je izvještavati s protesta koji se odvijao ispred bara “Shady's Tavern”. Nakon guvernerove odluke o zatvaranju barova i restorana, vlasnik “Shady's Taverna” Kris Šifer (Schiffer) rekao je da će svoj bar otvoriti bez obzira na guvernerovu odluku pa je dobio privremenu zabranu rada.

Demonstranti, koji su se okupili, nezadovoljni razvojem događaja, počeli vikati na novinara i od njega tražiti da skine zaštitnu masku.

Hi Everyone. Those of you who know me know that I'm not a big "make myself the story" kind of guy. But considering the amount of response this video has received, I'd like to give you some more context in a thread here. At the end, I hope you'll watch the story we aired at 6pm. https://t.co/2snSGjBco6

— Lou Raguse (@LouRaguse) May 23, 2020