Kako nositi maske na visokim temperaturama: Japanci znaju?

I dok svi u svijetu razmišljaju o ljetovanju, Japanci razmišljaju o ljetu. Kod njih je ljeti vruće (preko 35 stepeni Celzijusa) i vlažno (90 odsto), posebno od kada je počelo pretjerano zagrijavanje. Najgora moguća kombinacija. Prosječno godišnje ljeti od srčanog udara umre oko 1.000 ljudi. Japan je i zemlja s najstarijim stanovništvom na svijetu. A tu je i drugi problem: dehidratacija.

Najmanje dvoje učenika (pol nije objavljen) u Kini je prošlog mjeseca umrlo tokom časa tjelesnog dok su na licima nosili zaštitne maske.

Nošenje maske ljeti izaziva tri problema, prenosi The Financial Times:

– zaustavlja ulazak hladnog zraka što podiže tjelesnu temperaturu posebno iznad vrata

– zadržava vlažan zrak pa se grlo ne suši i osoba ne osjeća potrebu za tečnošću

– zbog društvenog pritiska da se nosi maska ljudi piju manje vode

Zbog svega toga su japanski ljekari zabrinuti da bi nošenje maski u takvim klimatskim uvjetima mogli da dovedu do još nekoliko stotina mrtvih. Pa su japanskim poduzetnicima poručili da se potrude i osmisle maske koje će štititi od virusa, ali istovremeno i hladiti lice i zrak koji se udiše.

Odgovorili su munjevitom brzinom. Već ih je nekoliko na tržištu, jedna osigurava dotok topline do kože što stvara ugodan osjećaj, druga kompanija je već ranije prodavala maske u frižideru poput limenki s pićima. Ta maska bi brzo prestala da hladi lice. Sada rade na tome da maska nudi trajno osvježenje. Jedna kompanija tvrdi da će ubrzo na tržište izbaciti masku koja sadrži gel koji služi hlađenju.

Tržište nije problem. Naime, interes pokazuje većina zemalja Jugoistočne Azije. Ljekari ipak navode kako je ključno da Japanci razviju svijest da smiju skinuti masku kako bi popili vodu. I da ne koriste profesionalne medicinske maske s velikom gustinom. Ali, to Japancima neko treba da naredi, piše The Financial Times, prenosi “Avaz“.

