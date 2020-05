“Pustimo da virus ubije stare, slabe i beskućnike” – Američki zvaničnik iznenadio svijet svojom izjavom

Članovi gradskog savjeta u Antioku, gradu od oko 110.000 stanovnika, jednoglasno su u petak uveče odlučili da smijene Kena Turnejdža II sa mjesta predsjedavajućeg gradske komisije za planiranje, prenosi AP.

Turnejdž je na Fejsbuku napisao da je svijet uveden “u novu fazu imuniteta stada, koja je dobra”.

Ken Turnage II has no business being a public official. What a gross human being. pic.twitter.com/rsO0MBfj1d

— B Djojonegoro 🏳️‍🌈 🔥 (@bdjojonegoro) April 30, 2020