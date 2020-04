Premijer Sanchez predstavio put ka novom normalnom stanju u Španiji

Španski premijer Pedro Sanchez kazao je kako se nada da bi njegova zemlja mogla da ukine ograničenja kretanja zbog pandemije koronavirusa do kraja juna, a tome će prethoditi osmosedmično postupno ublažavanje restriktivnih mjera, prenosi Anadolu Agency (AA).

Međutim, Sanchez je naglasio da bi put trebao dovesti do potpunog popuštanja mjera i “novog normalnog stanja“, u kojem će važiti zaštitne mjere, poput nošenja maski i strogih higijenskih pravila. Pojasnio je da će mjere ostati na snazi dok ne bude pronađena vakcina.

U obraćanju naciji, Sanchez je predstavio nacrt plana ublažavanja mjera koji će se provoditi u četiri faze. Proces će početi 4. maja, a između svake faze biće najmanje dvije sedmice, kako bi stručnjaci mogli procijeniti posljedice.

“Izuzetno je preporučljivo da do daljnjeg ljudi nose maske za lice“, naglasio je Sanchez.

U Španiji je do sada potvrđeno više od 232.000 slučajeva zaraze koronavirusom, dok je od posljedica preminulo 23.822 ljudi.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11. marta je zbog širenja koronavirusa proglasila “globalnu pandemiju“. Također, WHO je uz Evropu novim epicentrom pandemije koronavirusa, koji se prvi put pojavio krajem prošle godine u kineskom gradu Wuhanu, proglasio i Sjedinjene Američke Države. Od COVID-19 u svijetu je umrlo više od 213.800 ljudi, a potvrđeno je preko 3.080.000 slučajeva zaraze koronavirusom u više od 185 zemalja, govore podaci američkog Univerziteta “Johns Hopkins“. Do sada se oporavilo više od 910.000 ljudi.

