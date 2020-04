Pingvini u šetnji praznim ulicama

U predgrađu Kejptauna u Južnoj Africi, dok su ljudi u izolaciji u svojim domovima zbog pandemije koronavirusa, pingvini su zauzeli prazne ulice.

Grupa pingvina snimljena je dok je uživala u pustim ulicama Sajmons Tauna, kod Kejptauna, budući da u njima nije bilo ljudi zbog mjera karantina. Na snimku se vidi kako pingvini prelaze raskrsnicu na ulici i skaču na trotoar dok silaze niz cestu.

Snimak pingvina u šetnji na društvenim mrežama podijelila je Južnoafrička fondacija za zaštitu obalnih ptica SANCCOB uz komentar kako je lutanje ulicama danas ugodno i sigurnu za ove ptice, prenosi “Avaz“.

Penguins take over the streets of Simon's Town, South Africa due to the coronavirus lockdown. pic.twitter.com/Z7PzNjwe9y

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) April 18, 2020