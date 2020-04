Ništa od normalizacije života: “Nećemo se moći rukovati do 2023. godine”

“Covid-19 je gotov tek kad postoji vakcina. A to bi vjerovatno moglo potrajati do 2022. ili 2023. godine. Do tada se nećemo rukovati”, kazao je.

Za situaciju u austrijskim bolnicama je rekao da je pod kontrolom, a u Beču – odlična.

“Iako još ima novooboljelih, broj slučajeva zaraze koronavirusom je stabilan i kada je riječ o opterećenosti bolesničkih kreveta u intenzivnoj njezi, pogotovo u Beču, situacija je odlična”, naveo je, piše “Slobodna Dalmacija“.

“Znamo da je fizičko distanciranje ključ uspjeha. Ako to ugrozimo, naći ćemo se u problematičnim situacijama”, dodao je.

Dr. Christoph Wenisch je apelovao na političare da razmisle o mogućnosti ljetnih škola.

“Kao otac petoro djece znam da se posebno manja djeca ne mogu dobro nositi s digitalnim pomagalima poput Skypea ili Zooma. Djeca trebaju jednako učitelje, za njih se mora stvoriti situacija koja im ne krade budućnost”, upozorio je.

Ne sviđa mu se neprestano odmjeravanje snaga i utrkivanje između privrede i zdravstva u doba pandemije.

“Poznato je da ljudski životi imaju prioritet i bez zdravih ljudi nema ni zdravog biznisa”, zaključio je austrijski doktor.

Facebook komentari