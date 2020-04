U Španiji najmanji broj umrlih od 22. marta

U Španiji je u nedjelju potvrđeno 410 smrtnih slučajeva od COVID-19 u posljednja 24 sata, čime je ukupan broj preminulih porastao na 20.453, kažu podaci Ministarstva zdravstva, prenosi Anadolu Agency (AA).

Razlog za optimizam Španiji daje činjenica da je nedjeljni broj registrovanih smrtnih slučajeva najmanji na dnevnoj bazi još od 22. marta.

Ukupno je 195,944 ljudi u Španiji bilo pozitivno na testu na koronavirus, za 4.218 više nego prethodnog dana. Od potvrđenih slučajeva, 77.357 ljudi se oporavilo, kažu iz ministarstva.

Španski premijer Pedro Sanchez u subotu uvečer se obratio naciji i najavio produženje restriktivnih mjera do 9. maja. Dodao je da će nakon toga doći do “opreznog i progresivnog“ popuštanja mjera.

“Ali, ukoliko primijetimo i najmanju prijetnju, zaustavićemo se i, ako bude potrebno, pojačati restriktivne mjere“, rekao je premijer.

Sanchez je također objavio da će od 27. aprila djeci biti dozvoljeno da izađu vani pod kontrolisanim okolnostima. Djeci u Španiji od 14. marta i uvođenja vanrednog stanja nije dozvoljen izlazak vani.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11. marta je zbog širenja koronavirusa proglasila “globalnu pandemiju“. Također, WHO je uz Evropu novim epicentrom pandemije koronavirusa, koji se prvi put pojavio krajem prošle godine u kineskom gradu Wuhanu, proglasio i Sjedinjene Američke Države. Od COVID-19 u svijetu je umrlo više od 161.300 ljudi, a potvrđeno je preko 2.340.000 slučajeva zaraze koronavirusom u više od 185 zemalja, govore podaci američkog Univerziteta “Johns Hopkins“. Do sada se oporavilo više od 595.000 ljudi.

