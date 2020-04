Donald Trump obustavio finansiranje WHO-a: “Prikrivali su širenje koronavirusa” – Pljušte reakcije i kritike

Istaknuo je i kako je blizu dovršetka plana za zaustavljanje koronavirusa i ponovno otvaranje izmučene američke ekonomije u nekim dijelovima zemlje koji bi vjerojatno trebali biti spremni prije 1. maja, prenosi “Jutarnji“.

Trump je prije sedam dana zaprijetio Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, a sada je otišao i korak dalje.

“Danas sam naredio obustavu financiranja Svjetske zdravstvene organizacije dok se provodi studija koja će ispitati ulogu WHO-a u pogrešnom upravljanju i prikrivanju širenja koronavirusa“, rekao je na konferenciji za novinare u Bijeloj kući.

Američki predsjednik je kazao kako WHO nije ispunila svoju osnovnu dužnost i da za to mora odgovarati.

“Da je WHO obavio svoj posao i poslao medicinske stručnjake u Kinu kako bi objektivno proučili situaciju na terenu, epidemija je mogla biti zadržana u njezinom izvoru s vrlo malo preminulih,” dodao je.

Već danima Trumpova administracija oštro kritizira stav ženevske agencije UN-a, posebno stajališta koja Washington smatra previše povoljnim za Peking.

Washington se posebno žali što su američke mjere zaštite u krizi, poput postupnog zatvaranja granica, naišle na snažni otpor WHO-a, koji je “nastavio pozdravljati kineske čelnike zbog njihove spremnosti na dijeljenje informacija“.

Američki ministar vanjskih poslova Mike Pompeo rekao je u utorak da Sjedinjene Države žele “radikalno promijeniti” način rada organizacije.

“U prošlosti je WHO napravio dobar posao. Nažalost, ovaj put nije dao sve od sebe i moramo se potruditi da potaknemo radikalnu promjenu“, rekao je.

Govoreći o ponovnom pokretanju američkog gospodarstva, Trump je kazao kako je blizu dovršetka plana o pokretanju gospodarskih aktivnosti, dodavši kako bi neke savezne države mogle biti spremne i prije 1. maja na temelju niske stope zaraze.

Trump želi pokrenuti ekonomiju što je prije moguće, nakon što je uslijed zaraze koronavirusom umrlo 22.000 Amerikanaca, a nekoliko miliona je ostalo bez posla.

Poručio je kako će “ovlastiti” guvernere, unatoč sumnjama nekih stručnjaka da predsjednik ima takve ovlasti, provoditi planove u svojim državama u odgovarajuće vrijeme. Rekao je da će razgovarati sa svih 50 guvernera o planu, vjerojatno u četvrtak video konferencijom.

Trumpova radna skupina za koronavirus preporučila je ljudima širom zemlje da se pridržavaju strogih smjernica socijalne distancije do kraja aprila. Otvaranje nekih država prije toga bilo bi u suprotnosti sa smjernicama u njihovom trenutnom obliku.

“Mislimo da će se neki guverneri naći u stvarno dobroj situaciji da otvore ekonomske aktivnosti prije kraja aprila,” rekao je Trump. “Drugi će trebati duže razdoblje.”

Trump je u početku rekao da se nada ponovnom otvaranju ekonomije do sredine aprila, ali sve veći broj zaraza prisilili su ga da produži savezne smjernice do kraja aprila. Neki medicinski stručnjaci postavljaju pitanje hoće li zemlja biti spremna do tada.

Trump je rekao da neće pritiskati savezne države na ponovno ekonomsko otvaranje, te je poručio da će svaka država imati svoj pojedinačni datum za pokretanje procesa.

“Ako nismo zadovoljni nekom državom, dat ćemo im do znanja da smo nezadovoljni”, rekao je Trump, dodavši da će poduzeti mjere ako se zdravstveni podaci promijene.

Trump je rekao da bi države trebale koristiti bilo koji režim testiranja kako bi testiranja postala brojnija, predloživši i testiranje koronavirusa na državnim granicama, ali nije ponudio detalje o tome kako će to funkcionirati.

Trump se bori protiv optužbi da je sporo odgovorio na pandemiju, a podrška javnosti koju je imao u vođenju krize je pala.

Sjedinjene Države imaju najveći broj zaraženih i preminulih od posljedica koronavirusa. Prema najnovijim podacima SAD ima više od 611.000 oboljelih i 25.924 preminulih.

‘Ovaj potez šalje pogrešnu poruku usred pandemije’

Američki predsjednik Donald Trump našao se na udaru kritika nakon što je objavio kako će SAD privremeno prestati financirati Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) zbog njezinog “lošeg upravljanja” epidemijom koronavirusa.

Sjedinjene Države najveći su donator Svjetske zdravstvene organizacije sa više od 400 miliona dolara u 2019. godini, što je otprilike 15% njenog proračuna.

Glavni sekretar Ujedinjenih naroda Antonio Guterres izjavio je da “nije vrijeme” za smanjivanje resursa za Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO).

“Sada nije vrijeme za smanjenje resursa za operacije Svjetske zdravstvene organizacije ili bilo koje druge humanitarne organizacije u borbi protiv virusa,” kazao je Guterres.

“Sada je vrijeme za jedinstvo i međunarodnu zajednicu koja će solidarno raditi na zaustavljanju virusa i njegovih potresnih posljedica“, rekao je glavni sekretar UN-a.

Predsjednik Američkog medicinskog udruženja Patrice Harris nazvao je to “opasnim korakom u pogrešnom smjeru koji neće olakšati pobjedu nad COVID-19” i pozvao Trumpa da je preispita.

Iz Centra za zdravstvenu sigurnost Johns Hopkins su poručili kako ovaj potez šalje pogrešnu poruku usred pandemije.

“Pandemija nije vrijeme za raditi takve stvari. Ovaj potez šalje pogrešnu poruku usred pandemije. WHO čini pogreške, kao što je to učinila u odgađanju reakcije na epidemiju ebole 2013. i 2014. u zapadnoj Africi. Možda će biti potrebne reforme, ali nakon što pandemija prođe,” kazao je dr. Amesh Adalja, stručnjak za zarazne bolesti i viši naučnik.

Organizacija Protect Our Care smatra kako ovo nije ništa drugo nego pokušaj predsjednika Trumpa da odvrati pažnju od neuspjeha njegove administracije u pripremi pandemije.

“Da budemo jasni, Svjetska zdravstvena organizacija nije bez greške, ali je nerazumno smanjiti financiranje na vrhuncu globalne pandemije. Ovaj će potez nesumnjivo učiniti Amerikance manje sigurnim.”

Trumpa je kritizirao i dr. William Schaffner, stručnjak za zarazne bolesti iz Medicinskog centra sveučilišta Vanderbilt.

“Ovaj virus ne treba pasoše. U nekoliko kratkih mjeseci otputovao je na sve kontinente svijeta, osim na Antarktiku. Ako se ikad dogodio događaj koji bi nam pokazao kako moramo raditi jače kao globalna zajednica, to je to, “rekao je.

Facebook komentari