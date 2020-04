Melania s maskom na licu poručila: Društveno distanciranje i zaštitu shvatite ozbiljno

Nakon što je njen suprug Donald Trump izjavio kako se ne može zamisliti da nosi masku, Melania je snimila video u kojem promovira nošenje zaštitnih maski, nakon čega je na Twitteru objavila i svoju fotografiju s maskom.

“Dok Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) nastavlja proučavati širenje koronavirusa, nadležni preporučuju da nosite zaštitne maske na javnim mjestima, na kojima je teško održavati mjere socijalnog distanciranja, poput trgovina prehrambenim proizvodima i apoteka”, poručila je Melania.

As the CDC continues to study the spread of the COVID-19, they recommend people wear cloth face coverings in public settings where social distancing measures can be difficult to maintain. Remember, this does not replace the importance of social distancing.

Prva dama podijelila je fotografiju sebe kako nosi pamučnu masku za lice, čime je postala prvi član Trumpove porodice koji je javno kazao da će nositi masku, piše CNN.

“Zapamtite, to ne zamjenjuje socijalno distanciranje. To je samo još jedna mjera kako bismo bili sigurni”, naglasila je u videu.

Predsjednik Trump je barem dva puta testiran na Covid-19, oba ispitivanja su bila negativna, navodi Bijela kuća. Prva dama testirana je barem jednom na virus, kako tvrdi njen portparol, i nalaz je također bio negativan, prenosi “Klix“.

