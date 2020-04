Direktor WHO-a: Zemlje moraju izolirati i liječiti svaki slučaj koronavirusa

Direktor WHO-a iskazao je zabrinutost zbog činjenice da nekim medicinskim radnicima nedostaje maski i zaštitne opreme.

“Razumijemo da su neke zemlje preporučile ili razmatraju upotrebu medicinskih i nemedicinskih maski općoj populaciji kako bi se spriječilo širenje COVID-19. Međutim, prioritet moraju biti medicinski radnici i oni moraju imaju maske. Znamo da medicinske maske mogu pomoći u zaštiti zdravstvenih radnika, ali globalno im nedostaje. Zabrinuti smo da bi masovna upotreba medicinskih maski od opće populacije mogla pogoršati nedostatak ovih specijaliziranih maski za ljude kojima su najpotrebnije”, kazao je, prenosi “Klix“.

U zdravstvenim ustanovama SZO i dalje preporučuje upotrebu medicinskih maski, respiratora i druge lične zaštitne opreme za zdravstvene radnike.

“Upotrebu medicinskih maski preporučujemo osobama koje su bolesne i onima koji se brinu o bolesnoj osobi kod kuće. WHO ocjenjuje širu upotrebu medicinskih i nemedicinskih maski za COVID-19. Danas, WHO izdaje smjernice i kriterije za podršku zemljama u donošenju te odluke. Naprimjer, zemlje bi mogle razmotriti korištenje maski u zajednicama u kojima je druge mjere poput čišćenja ruku i socijalne distance teže postići zbog nedostatka vode ili skučenih životnih uvjeta”, poručio je direktor WHO.

Ako se maske nose, dodao je, moraju se koristiti sigurno i pravilno.

“WHO ima smjernice o tome kako staviti, skinuti i odložiti maske. Samo maske ne mogu zaustaviti pandemiju. Zemlje moraju nastaviti s pronalaženjem, ispitivanjem, izoliranjem i liječenjem svakog slučaja i praćenje svakog kontakta. Maska ili nikakva maska, postoje dokazane stvari koje svi mi možemo učiniti da zaštitimo sebe i druge, držite distancu, perite ruke, kada kašljete ili kišete izbjegavajte dodirivati ​​lice”, poručio je.

WHO već nekoliko sedmica sarađuje sa Global Citizenom na koncertnom projektu “Zajedno kod kuće”, a umjetnici poput Chris Martina i Johna Legenda nude besplatne nastupe putem interneta, piše WHO.

“Stalno govorimo da smo svi zajedno u ovome i da možemo uspjeti samo zajedno.

Potreban nam je pristup cijelog društva, a svi igraju svoju ulogu. Sada radimo s Lady Gagom i Global Citizenom kako bismo ovaj koncept iskoristili i učinili ga još većim, kroz virtuelni globalni specijal ‘Jedan svijet: Zajedno kod

kuće'i to kreće u subotu, 18. aprila”, najavio je Ghebreyesus.

Lady Gaga također je poručila da se raduje što će se 18. aprila pridružiti koncertu “Jedan svijet: Zajedno kod kuće”.

“Kako se pandemija nastavlja, prepoznajemo da pojedinci i vlade žele učiniti sve što mogu kako bi zaštitili sebe i druge, a isto tako i mi”, kazala je pjevačica.

