Iz Kine u SAD stiže 20 aviona medicinske opreme: Donald Trump našao se na meti kritika zbog uvoza kineske opreme

U okviru američko-kineske saradnje u borbi protiv koronavirusa, u New York je sletio avion iz Kine kojim su transportovane značajne količine medicinske opreme, prenosi Anadolu Agency (AA).

Američki mediji navode kako je avionom u New York transportovano 130.000 komada maski N95, 1,8 miliona hirurških maski, 70.000 toplomjera te više od 10 miliona medicinskih rukavica.

U saopćenju iz Bijele kuće navedeno je kako se saradnja s Kinom vodi u javnom, ali u privatnom sektoru, te kako je avion, koji je sletio u New York, prvi od ukupno 20 koliko će ih transportovati medicinski materijal.

Navedeno je kako bi u normalnim okolnostima ovaj transport bio obavljen morskim putem, a za to bi trebalo 20 do 40 dana, no s obzirom na vanrednu situaciju, medicinska oprema će biti tansportovana avionima u roku od dva do tri dana.

Materijal će biti distribuiran u bolnice, domove zdravlja i staračke domove u New Yorku, New Jerseyu i Connecticutu, američke savezne države koje su glavna žarišta pandemije.

“Ova saradnja ostvarena je s ciljem boljeg opremanja našeg zdravstvenog osoblja koje se bori na prvim linijama, kako bi što bolje služili američkom narodu”, piše također u saopćenju.

Američki predsjednik Donald Trump našao se na meti kritika zbog uvoza kineske opreme, zbog činjenice da je u svojim ranijim izjavama za koronavirus često koristio izraz “kineski virus”.

