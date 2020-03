Kako Rusija sa 146 miliona stanovnika ima manje zaraženih od Luksemburga?

Kako piše CNN, ruski predsjednik Vladimir Putin je prošlog tjedna rekao da je situacija s koronavirusom u njegovoj zemlji pod kontrolom. Prema informacijama koje je objavila ruska vlada, Putinova strategija je očito donijela rezultat. Rusija bilježi rast zaraženih, ali ni blizu kao ostale zemlje. Na svojih 146 milijuna stanovnika Rusija trenutačno ima 253 zaraženih, skoro triput manje od Luksemburga koji ima stanovnika kao prosječan ruski grad (628.000).

Činjenica je da je Rusija vrlo rano krenula u borbu s potencijalnom pandemijom. Čitava kopnena granica s Kinom dužine 4200 kilometara zatvorena je još 30. siječnja, a duž nje postavljene su zone karantene kako bi se spriječilo širenje virusa. Prije tjedan dana Putin je naredio zatvaranje svih granica preko kojih mogu prijeći samo ruski državljani, prenosi “Index“.

Mjere uvedene na vrijeme, kaže WHO

“Glavni direktor WHO-a govorio je samo: testiranje, testiranje, testiranje. Rusija je to činila od kraja siječnja. Izolacija oboljelih, utvrđivanje s kim su bili u kontaktu, socijalno distanciranje, sve te mjere koje je WHO preporučio Rusija je uvela odmah i na vrijeme”, rekla je za CNN predstavnica WHO-a u Rusiji Melita Vojnović.

Rospotrebnadzor, ruska agencija za nadzor potrošača i dobrobit građana, objavila je da je napravila ukupno 156.000 testova na koronavirus, što je neusporedivo više od, recimo, SAD-a. Testiranja su se navodno provodila od početka veljače na granicama i svim zračnim lukama s fokusom na putnike iz Kine, Irana i Južne Koreje.

No ono što je problem i što Rusi sami priznaju je to što Rusija nije jednako strogo testirala one koji dolaze iz Italije i ostalih europskih zemalja koje su zaražene. Koliki bi to problem mogao biti dovoljno govori činjenica da je većina zaraženih u Rusiji stigla iz Italije, što su potvrdile ruske vlasti.

Iako su brojke impresivne, u ruskom narodu javlja se velika skepsa oko toga jesu li podaci fabricirani ili stvarni. Sumnja se počela širiti društvenim mrežama, a nakon što je jedna objava u kojoj se tvrdi da je zaraženih više od 20.000, ali da vlada to ne želi priznati postala viralna, obavještajne službe su je odmah uklonile. Umjesto nje, na društvenim mrežama počela se pojavljivati obavijest da se sve informacije vezane za koronavirus mogu naći na stranicama Rospotrebnadzora.

Pojavile su se i informacije o drastičnom nedostatku medicinske i zaštitne opreme, a brojni svjetski stručnjaci sumnjaju u ruske rezultate jer se sva testiranja provode u jednom laboratoriju. Neki znanstvenici upozorili su da Rusi koriste isključivo test koji proizvodi tvrtka Vector iz Novosibirska te da je on puno manje osjetljiv od ostalih testova.

David Bjerov, prvi potvrđeni zaraženi pacijent u Moskvi, napisao je na Instagramu da mu je jedan od tri testa bio negativan te da su mu liječnici rekli da su jedva otkrili koronavirus u njegovu organizmu iako mu je bio u slini. O Vectoru se oglasio i ruski ured WHO-a koji tvrdi da je riječ o proizvodu koji je WHO odobrio i stavio na popis testova na koronavirus.

Preminule prikazivali kao žrtve plućnih bolesti?

Sumnju je podignula i Anastasija Valijeva, liječnica koju podržava glavni Putinov protivnik Aleksej Navalnji, koja je rekla da ruska vlada manipulira rezultatima tako što velik broj oboljelih vodi kao bolesnike s akutnim respiratornim problemima ili upalom pluća.

“Za prvog pacijenta koji je umro od koronavirusa rekli su da je umro od plućne embolije. Naravno, nitko ne umre od samog koronavirusa nego od drugih komplikacija pa je time vrlo lako manipulirati.”

Odgovorila joj je dr. Vojnović koja vjeruje da su ruski podaci točni.

“Kad bi zaista na taj način zataškavali brojke, onda bi se negdje vidio povećani broj umrlih od respiratornih problema ili plućnih bolesti, a toga nema”, rekla je Vojnović.

Oglasio se i sam Vladimir Putin.

“Ovako, vlada možda nema potpune informacije iz dva razloga. Prvi je što ljudi taje da su bolesni i da imaju probleme, a drugi da jednostavno ni sami ne znaju od čega boluju, a period inkubacije je vrlo dug. No, sve druge informacije koje su vlada i ministarstvo zdravstva objavili su potpuno točne i istinite”, rekao je predsjednik.

Referendum će se održati

Iako se broj zaraženih u Rusiji prošlog tjedna povećao za 30 do 50 slučajeva dnevno, a bit će ih i više jer se povećava broj testiranja, WHO je uglavnom na Putinovoj strani. Njihovi ljudi u Rusiji tvrde da se ta zemlja vrlo dobro nosi s pandemijom i da je poduzela odlučne korake u borbi s virusom. No problem bi mogao biti podatak koji je Rospotrebnadzor objavio u subotu, a koji govori da je čak 36.540 ljudi pod nadzorom zbog sumnje u zarazu.

Unatoč velikoj svjetskoj krizi i ograničenom kretanju u Rusiji, Putinova vlada je objavila da će se 22. travnja svejedno održati referendum o ustavnim amandmanima koji bi Putinu omogućili da na vlasti ostane do 2036. godine. Dan referenduma, barem zasad, odgoditi neće ni koronavirus…

