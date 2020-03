U Rumuniji 15 godina zatvora onome ko izazove smrt nepoštivanjem karantina

“Onima koji znaju da su zaraženi i ne poštuju službene sanitarne mjere prijeti 15-godišnja zatvorska kazna ako se potvrdi da je njihovo ponašanje izazvalo smrt neke osobe”, objavila je vlada Rumunije nove naredbe koja odmah stupa na snagu, prenosi “Radiosarajevo”.

U slučaju nepoštivanja odredbe vlade sa svrhom zaustavljanja širenja COVID-19, predviđene su kazne do tri godine zatvora ako to ponašanje ne izazove posljedice, i do pet godine ako nastupi zaraza.

“Ne možemo dozvoliti da se neodgovorne osobe šeću slobodno i zaraze druge”, rekao je premijer Ludovic Orban, koji je dodao da vojska gradi bolnicu.

Rumunija do jutros u 8 sati ima 277 zaraženih.

