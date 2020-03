Više od 114 hiljada osoba zaraženo koronavirusom, slučajevi potvrđeni u 109 zemalja

Kako piše “Business Insider”, u Kini je zabilježen pad broja zaraženih i preminulih od koronavirusa, međutim, u ostalim zemljama svijeta i Evrope ovaj virus tek preuzima veliki značaj. Također, važno je naglasiti da se više od polovine zaraženih ljudi do sada oporavilo, tačnije 64.269 osoba. Od toga najveći broj je u Kini i to 60.000, a za njom je odmah i Iran 2.394 što je i očekivano, s obzirom na to da je u ovim državama najviše i oboljelih.

Koronavirus se proširio u svaku provinciju i regiju u Kini, kao i u najmanje 109 drugih zemalja. Skoro 900 ljudi je umrlo izvan kontinentalne Kine.

SAD su prijavile više od 750 slučajeva, uključujući 46 putnika koji su bili na krstarenju brodom Diamond Princess koji je bio u karantinu u Japanu. Također je potvrđeno 26 smrtnih slučajeva od koronavirusa i to 22 u državi Washington, dvije na Floridi i dvije u Californiji.

Na stranici koja ažurira podatke iz svih država koje su pogođene koronavirusom navedeno je da su u Danskoj otkrivena 23 nova slučaja zaraze koronavirusom i da je ukupno zaraženo 113, a oporavljena jedna osoba. U Norveškoj je također zaraženo 227 osoba, a najveći broj je u Švedskoj i to 261 osoba što se može smatrati značajnim porastom s obzirom na to da se u ovim državama do sada zaraza držala pod kontrolom.

U Nepalu, Šri Lanci i Gibraltaru je identifikovan po jedan slučaj zaraze, ali je interesantno da su se odmah i oporavili.

Svjetska zdravstvena organizacija smatra da je pojava koronavirusa u skoro svim zemljama zabrinjavajuće i da je smanjena mogućnost za njegovo suzbijanje.

Podsjećamo, cijela Italija je od sinoć pod izolacijom uzimajući u obzir da je riječ o evropskoj državi koja je najviše pogođena koronavirusom. Broj zaraženih u Italiji je veći od 9.000, a broj smrtnih slučajeva je prema posljednjim informacijama porastao na 463 osobe, prenosi “Klix“.

