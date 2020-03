Novi problemi za Trumpa: Recesija stigla u SAD?

To se može gledati i iz drugog ugla: najduža ekonmska ekspanzija u historiji SAD možda je već gotova, a njen dželat je epidemija koronavirusa, navodi “Bloomberg”.

Djeluje šašavo govoriti o recesiji kada radnih mjesta ima u izobilju. Danas je američki Biro za statistiku rada objavio pad nezaposlenosti na 3,5 procenata, što je pedesetogodišnji minimum.

Ali recesija nije ono vrijeme kada stvari idu loše, već kada ne idu onoliko dobro kao kada je bio vrhunac. I obrnuto, ekspanzija počinje kada privreda dotakne dno i počne da se oporavlja, piše “B92“.

Kada se historičari ekonomije budu osvrtali na današnje dane, možda će procijeniti ovaj februar kao vrhunac najdužeg zabilježenog napretka otkad američki Nacionalni biro za ekonomska istraživanja bilježi podatke, to jest od 1854. godine.

To ne bi bio prvi put da su SAD u recesiji a da to ne znaju. U ljeto 2008. tvorci politika FED-a i dalje su predviđali pristojan ekonomski rast za tu i narednu godinu – iako je recesija počela prethodnog decembra, kako je kasnije utvrdio komitet Nacionalnog biroa za ekonomska istraživanja.

Februarski izvještaj o nezaposlenosti zasniva se na podacima do 12. u mjesecu, a od tada se dosta toga promijenilo. Do tog datuma nije bilo zabilježenih slučajeva zaraze u SAD, do 5. marta ih je već bilo 99, od čega 10 preminulih osoba, prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti.

Prema istraživanju MIT-a američka privreda bila je u opasnosti od recesije i prije epidemije koronavirusa. U januaru je šansa da SAD odu u recesiju iznosila 70 odsto, iako je tržište akcija bilo 22 procenta u plusu u odnosu na prethodnu godinu, kažu podaci MIT-a. Otad su berze oslabile, čineći domaćinstva siromašnijim a poslovne ljude pesimističnim.

Kako piše njujorška agencija, iako nema mnogo ekonomista koji tvrde da je privreda SAD već u recesiji, neki počinju da ističu kako je ona neminovna.

Mark Zandi, glavni ekonomista Mudiz analitiksa, kaže da je vjerovatnoća recesije u SAD ove godine barem 50 posto.

U doba koronavirusa ljubljenje je prokazano, ali SAD bi možda mogle da poljube za rastanak svoj najduži period ekonomske ekspanzije u historiji.

