Drastične mjere u Italiji: Zabranjen ulaz i izlaz iz Lombardije i još 11 provincija

Ove mjere bit će na snazi od ovog vikenda do 3. aprila, do kada će svim građanima biti zabranjen ulazak i izlazak iz gradova. Jedini izuzeci koji će moći prekršiti ovo pravilo bit će ljudi koji za to budu imali dovoljno opravdan zdravstveni ili poslovni razlog, navodi se u saopćenju za javnost.

Što se tiče ugostiteljskih objekata, oni koji ne budu konstantno provjeravali i osiguravali minimalno jedan metar razmaka između svojih posjetitelja bit će prisilno zatvoreni. Nije dopušteno održavati poslovne sastanke, a oni koji budu kršili pravila bit će kažnjeni. Ovo, svakako, nisu sva nova pravila koja će biti uvedena širom Italije, te se očekuje da će noćni klubovi, kladionice i svi oblici javnih okupljanja biti zabranjeni i zatvoreni.

Podsjećamo, ove rigorozne mjere stižu nakon što se broj preminulih povećao na 233, a broj zaraženih na 5.883 osobe. Italija je trenutno treća država u svijetu sa najvećim brojem preminulih i zaraženih, ispred su Kina i Južna Koreja.

Facebook komentari