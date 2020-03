Turska savjetuje migrantima da ne idu preko BiH i Balkana

Grčki mediji koji su prenijeli tursku geografsku mapu s “rutama” koje vode s turske teritorije sve do Francuske i Njemačke, ocijenili su da je to još jedan dokaz da je Ankara zvanično učestvovala u pokretanju migranata i izbjeglica u pohodu ka Zapadnoj Evropi.

Mapu, uz uputstva na arapskom jeziku, objavila je zvanična turska državna televizija TRT, a prenijela je i na Twitteru, prenosi “N1“.

Po toj mapi, migranti i izbjeglice su usmjereni na pet pravaca kroz Tursku do pet “ulaznih mjesta” u Grčku: četiri na njenim ostrvima i jedno na kopnenoj granici, preko rijeke Evros (Marica) gdje je posljednjih dana zbog krize raspoređena čak i grčka vojska i gdje su sukobi preko granične linije skoro neprekidni.

Pošto dođu u Grčku, migranti i izbjeglice bi, po tom savjetu, trebalo da pređu u Italiju na putu ka Francuskoj koja je prikazana kao glavno odredište.

Drugi pravac iz Turske ide ka sjeverozapadu, zaobilazeći sve zemlje bivše Jugoslavije, te prolazi preko Bugarske, Rumunije, Mađarske, Austrije gdje se put grana u dva pravca: ka Njemačkoj i ka Francuskoj.

Američki časopis Foreign Policy u najnovijem broju, pod naslovom “Erdoganove prazne prijetnje”, također pominje tu mapu “ruta” u članku o odluci Turske da dozvoli hiljadama migranata da prijeđu u Evropsku uniju da bi izvršila pritisak na lidere EU da pruže pomoć Ankari u borbi u Siriji protiv snaga predsjednika Bashara Al-Assada.

The Turkish official Tv TRT on Twitter publishing a map in Arabic saying "The road map from Idlib to France and another European countries" and then mentioning that there's more than 3 million people living in #Idlib. pic.twitter.com/ykayumjEbn

— Asaad Hanna (@AsaadHannaa) February 28, 2020