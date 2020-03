Fotošopirao fotografije Ivanke Trump: Ovakav odgovor od nje nije očekivao

Naime, na fotografiji Ivanka i Jared turistički poziraju ispred Taj Mahala. Ubrzo je Jareda zamijenio mlađahni Indijac, koji je prebacio ruku preko predsjednikove kćeri.

Ivanka je završila i na biciklu jednog Indijca.

“Nagovarala me da je odvedem do Taj Mahala pa sam je odveo, što sam drugo mogao”, našalio se.

Sve fotomontaže inače su njegovo djelo. Iako se inače ne oglašava kad je predmet šala, Ivanka je ovog puta odgovorila.

Dosanjhu je napisala: “Hvala ti što si me odveo do Taj Mahala, bilo je to iskustvo koje nikad neću zaboraviti”.

Sve ostale fotografije je potom podijelila i komentirala:

“Toplina ljudi iz Indije. Našla sam puno novih prijatelja”.

Dosanjh nerijetko trola slavne face. Tako je jednom od Kanyea Westa žicao njegove tenisice Yeezy 350, a komentari koje ostavlja ispod fotki Kylie Jenner imaju svoje fan-klubove, piše BBC, prenosi “Index“.

