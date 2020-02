Bh. fudbaler Sandi Šahman koji igra u Shanghaiju: Stanje u Kini je još haotično, sve je kao u SF filmovima

Aviokompanije obustavljaju letove prema Kini, otkazuju se brojna sportska takmičenja, a to su samo neke

od brojnih posljedica koronavirusa.

Kako je otkazana većina takmičenja, i strani sportisti koji igraju u ovoj zemlji su glavom bez obzira

krenuli svojim kućama širom svijeta. Među njima je i Sandi Šahman, bosanskohercegovački

nogometaš, koji nastupa za niželigaša Shanghai FA.

Nogometaš bh. porijekla, koji je rođen u Hamburgu, početkom februara je spakovao kofere i preko

Rusije i Njemačke stigao u BiH, gdje je nekoliko dana proveo u Sarajevu i Varešu gdje mu se nalazi

porodična kuća.

– Stanje u Kini je još uvijek haotično. Tako mi javljaju saigrači iz kluba. Ja sam samo nekoliko dana bio

kada je zavladala panika i brzo se vratio u Europu. Sve u Kini liči na scene iz SF filmova kada se pojavi

smrtonosni virus. Najmnogoljudniji gradovi, uključujući i Shanghai su pretvoreni u velike karantine i

okovani strahom od smrtonosnog virusa koji je dosad odnio više od 1 873 života, dok je zaraženo više

od 73.000 osoba širom svijeta. Nažalost, broj smrtnih slučajeva iz dana u dan raste. Sa posebnom

pažnjom pratim sva dešavanja u Kini. Iz kluba su mi javili da ne planiram povratak prije početka

marta, ali, prema svemu sudeći, proći će još dosta vremena do mog povratka u Shanghai i nastavka

sportskih takmičenja u Kini – kaže Sandi Šahman.

Od pojavljivanja koronavirusa u vozilima javnog prevoza se puštaju videi o pravilnom korištenju maski

koje je napravio Centar za kontrolu bolesti i prevenciju Kine.

– Sva javna mjesta su zatvorena i teško je pronaći mjesta za noćni provod, zabavu ili rekreaciju. Svi su

u kućama i stanovima i u rijetkim trenucima kada napuštaju domove obavezno svi nose posebne

maske. Čim sam došao u Njemačku obavio sam sva potrebna testiranja u bolnici u Hamnurgu –

nastavlja Šahman.

Neplaniranu pauzu u prvenstvu ovaj nogometaš je iskoristio za dolazak u Bosnu i Hercegovinu.

– U Sarajevu imam dosta prijatelja, a u Busovači sam obišao rodbinu. Puno sam poželio nanu Seniju.

Ona je bila zabrinuta kada se pojavio koronavirus i jedva je čekala da odem iz Kine i dođem u Evropu.

Po dolasku u BiH, najviše sam se obradovao naninoj kuhinji. Poželio sam bosansku hranu. U Kini mi je

u početku bilo teško zbog hrane. Oni jedu sve životinje. Navodno se i koronavirus počeo širiti od

šišmiša, ali to nije dokazano. U Shanghaiju i cijeloj Kini imaju posebni marketi gdje se prodaju takve

životinje. Ljudi u Kini jedu šišmiše i prave supe od njih. Nikada to ne bih probao. Zašto jesti šišmiše

pored piletine, teletine, puretine… Stvarno mi to nema smisla – kaže Šahman.

