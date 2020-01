Djevojčica koju je na utakmici udarila bejzbol loptica ima trajno oštećenje mozga: “Ima napade i pije lijekove”

Prije više od sedam mjeseci na jednoj bejzbol utakmici dogodila se nesreća. Naime, jednu djevojčicu je slučajno udarila loptica na stadionu Minut Mejd 29. maja. Tada je ona pretrpjela prijelom lobanje, krvarenje, edem, kontuzije mozga, što je objavio CNN.

Advokat djevojčice Ričard Mitof je ispričao u kakvom stanju se sada nalazi ova djevojčica.

“Ona ima trajno oštećenje mozga. Ima napade i pije lijekove. Postoji mogućnost da će ih piti do kraja života”, ispričao je.

Doktori su naveli i to da djevojčica može nastaviti sa svakodnevnim aktivnostima djece njenog uzrasta, s tim da će roditelji uvijek morati da budu obazrivi, piše “Yumama“.

Check this out! It was a SCARY & JARRING moment @MinuteMaidParks last night during #Cubs–#Astros game, when a 4 YO girl was hit by a foul ball! It happened when Cub's player, Albert Almora Jr. hit a foul line drive into the stands. Fortunately, she's OK. #khou11 #htownrush pic.twitter.com/xvrxwmV5c5

— Michelle Choi (@MichelleKHOU) May 30, 2019