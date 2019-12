Oglasio se i Joe Biden povodom opoziva Donalda Trumpa

“Predsjednik Trump je zloupotrijebio svoju moć, prekršio svoju zakletvu i izdao našu naciju. Ovo je svečani trenutak za našu zemlju. Ali u Sjedinjenim Američkim Državama niko nije iznad zakona, čak ni predsjednik“, napisao je Biden na Twitteru.

President Trump abused his power, violated his oath of office, and betrayed our nation. This is a solemn moment for our country. But in the United States of America, no one is above the law — not even the President.

— Joe Biden (@JoeBiden) 19. prosinca 2019.