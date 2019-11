Žive na minus 70 i nikad nisu bolesni: Misterija Staljinovog prstena smrti, najhladijeg naseljenog mjesta na planeti

Ironično, Ojmjakon u prevodu znači “voda koja se ne smrzava”, zbog obližnjih toplih izvora, ali ovaj ruski gradić daleko je od ugodne topline, piše “Informer“.

Najhladnije je naseljeno mjesto na svijetu, smješteno svega 3 stepen od sjevernog pola, a poznato je i pod nazivom “Staljinov prsten smrti”. Ima oko 500 stanovnika, nalazi se u Jakutskoj u Rusiji, u dalekoistočnom dijelu Sibira.

Najniža izmjerena temperatura iznosila je -71 stepen Celzijusa na spomeniku u Ojmjakonu, a na meterološkoj stanici Tomtor najniža temperatura bila je -68 stepeni 1933. U svakom slučaju, grad je rekorder po najnižoj temperaturi naseljenog mjesta. Doduše, niže temperature zabilježene su na Antarktiku, ali tamo nema stalnih stanovnika.

Većina domova u selu još uvijek se grije na ugalj i drva, uglavnom imaju poljske wc, ali uživaju i u nekim modernim pogodnostima. Uglavnom se bave uzgajanjem sobova i divljih konja, ribolovom na rijeci Indigirki. Konji su izgledom slični ponijima, ali imaju dužu dlaku kako bi se zaštitili od hladnoće.

Rijeka je zaleđena od septembra do maja, pa uzgoj žitarica, voća i povrća nije moguć.

Uprkos tome, stanovništvo nije pothranjeno jer mlijeko njihovih životinja zadovoljava ljudske potrebe za mikronutrijentima.

Ovi žitelji su izuzetno otporni, a njihove škole zatvaraju se samo ako temperatura padne ispod -52 stepena Celzijusa. Dnevni problemi s kojima se suočavaju su smrzavanje mastila u hemijskim olovkama, smrznute naočare na očima, kao i brzo pražnjenje baterija. Čim izađu iz kuća lede im se trepavice, obrve, brkovi i brada.

Lokalci tvrde da automobile ostavljaju upaljene čitavog dana jer strahuju da neće moći ponovno da ih startuju. Tu je i problem s mobilnim telefonima. Naime, i da postoji mreža, mobilni ne bi mogli da rade u tako hladnim uslovima. Još jedan problem mještana su sahrane preminulih sugrađana što može da potraje i do tri dana jer zemlja mora da se odmrzne kako bi mogla da se kopa.

Zimi dan traje svega 3 sata dok ljeti može potrajati i 21 sat. U Ojmjakonu nema hotela, ali nekoliko porodica rado će ugostiti posjetioce preko noći. Ovaj gradić voli turiste, a gradonačelnik svakom od njih pokloni certifikat kojim im čestita što su posjetili Pol hladnoće.

Uprkos nemilosrdnim prirodnim uslovima, stanovnici Ojmjakona poznati su po svojoj dugovječnosti. Vjeruje se da je to jer su izloženi čistom vazduhu, zdravoj hrani i čistoj vodi. Generacijama se njihov imunitet kalio na niskim temperaturama, pa bi i to mogao biti razlog. Uz to, uprkos snažnim zimama, u junu, julu i avgustu temperature se ovdje često penju i do 30 Celzijusa u plusu, pa mogu i da se osunčaju i spreme organizam za polarnu hladnoću.

Najbliži veći grad je Jakutsk, koji je nešto topliji od Ojmjakona, ali je zvanično najhladniji grad na svijetu.

