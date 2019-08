Ministar saobraćaja se naljutio jer ga voz nije sačekao

Advertisements

Britanski ministar saobraćaja George Freeman burno je negodovao na “Twitteru” jer je željezničar na peronu dao znak za polazak voza iako ga je vidio kako trči prema vagonu, piše “Srna”.

Freeman je napisao da je ostao da čeka pun sat jer jutrošnji voz kompanije “Greater Anglia” sa polaskom u 9.09 sati iz Kembridža prema Arleborou nije zadržan zbog njega.

Član Konzervativne stranke opisao je da je u grupi sa još četiri putnika trčao na peronu nakon što je njihov voz iz Londona kasnio u dolasku.

So. Not good @greateranglia. You knew the connecting train was late. Your guard could see us running. As 5 of us passengers sprinted to catch the 9.09, the guard watched us running, closed the doors, waved off the train, leaving us stranded for an hour, then smirked & ignored us. pic.twitter.com/ppRtbBRmY2

— George Freeman MP (@GeorgeFreemanMP) 6. kolovoza 2019.