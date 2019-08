Ujgur Yusuf traži treću zemlju koja će ga primiti, Katar ga nije deportovao u Kinu

Advertisements

Yusuf je iz BiH vraćen u Katar odakle je jučer trebao biti deportovan u Kinu. Ujgurski aktivisti pozvali su katarske vlasti da ne dozvole njegovu ekstradiiciju jer mu u Kini prijeti zatvaranje. Na njegovu sreću, on nije deportovan i advokati sada pokušavaju pronaći novu zemlju za njega.

On je ranije živio u Pakistanu, ali je napustio ovu zemlju u strahu da će pakistanska vlada deportovati pripadnike etničke manjine u susjednu Kinu gdje će biti progonjeni.

The good news: under pressure, the Qatari gov't didn't force this Uyghur man, Abulikemu Yusufu, onto a flight this morning to persecution in China.

The bad news: he may have only 24 hours. More pressure is needed on Qatar to respect its asylum obligations. https://t.co/cPvt8BEMDF pic.twitter.com/sbInJ8RsbT

— Kenneth Roth (@KenRoth) 3. kolovoza 2019.