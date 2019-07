Prvi uragan u 2019. se približio obali SAD-a

Advertisements

Većina stanovnika New Orleansa u svojim je domovima ili u barovima, iščekujući uragan koji donosi mogućnost velike poplave, piše “Radio Sarajevo“.

Vlasti su pozvale građane da osiguraju imovinu i skloništa te da nagomilaju zalihe.

Međutim, neki stanovnici su odlučili da napuste grad, a radnici u turističkoj zajednici rekli su da je došlo do iznenadnog “egzodusa” turista u petak.

Tropical Storm #Barry has just been upgraded to a #Hurricane and is about to make landfall in #Louisiana pic.twitter.com/9fheRk7g5Z

— Met Office (@metoffice) 13. srpnja 2019.