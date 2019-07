Tramp napao Mej i poručio: Više ne sarađujemo s britanskim ambasadorom

Advertisements

Tramp je na Twitteru naveo da je vrlo kritičan zbog cijele situacije, prenosi AFP.

– Vrlo sam kritičan povodom toga kako su Velika Britanija i premijerka Tereza Mej (Theresa May) provodile Brexit. Kakav su nered ona i njeni predstavnici napravili. Rekao sam joj kako se to treba uraditi, ali je ona odlučila krenuti drugim putem. Ne znam ambasadora, ali u SAD ga ne vole i ne misle o njemu dobro. S njim više nećemo sarađivati. Dobra vijest za divno Ujedinjeno Kraljevstvo je da će dobiti novog premijera. Prošlog mjeseca sam uživao u prelijepoj državnoj posjeti, a najviše me oduševila kraljica – napisao je Tramp na Twitteru, prenosi “Avaz“.

Ranije je CNN objavio da je Daroš u prepisci s Londonom nazvao Trampa “nevještim” i “nekompetentnim”.

