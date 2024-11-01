Netanyahu dolazi u New York iako mu prijeti hapšenje…

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da u septembru planira učestvovati na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u New Yorku, uprkos ranijim najavama gradonačelnika Zohrana Mamdanija da bi mogao biti uhapšen zbog naloga Međunarodnog krivičnog suda.

Mamdani je prošle sedmice priznao da gradske vlasti nemaju samostalna zakonska ovlaštenja za izvršenje naloga za Netanyahuovo hapšenje, ali je pozvao američke savezne vlasti da to učine.

Netanyahu je u nedjelju za Fox News izjavio da nije zabrinut zbog ranijih Mamdanijevih najava te optužio gradonačelnika za raspirivanje mržnje, piše BBC.

– On bi trebalo da bude gradonačelnik svih stanovnika New Yorka, Jevreja, kršćana, muslimana i svih ostalih, ali pokušava okrenuti jednu grupu protiv druge – rekao je Netanyahu.

Izraelski premijer osvrnuo se i na dva napada nožem koja su se u četvrtak dogodila u New Yorku, u kojima su povrijeđeni jedan Jevrej i jedan muškarac azijskog porijekla.

Policija je saopćila da je osumnjičeni tokom napada navodno uzvikivao “Allahu Ekber”. Tereti se za krivična djela počinjena iz mržnje prema objema žrtvama, koje su preživjele napade.

Netanyahu je kazao da se Jevreji u New Yorku trenutno osjećaju uplašeno.

Mamdani, koji snažno podržava prava Palestinaca, protivljenje izraelskoj vojnoj operaciji u Gazi postavio je kao jedno od glavnih pitanja svoje prošlogodišnje predizborne kampanje.

Tokom kampanje Mamdani je obećavao da će provesti nalog za hapšenje koji je Međunarodni krivični sud izdao u novembru 2024. godine, tereteći Netanyahua za navodne ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael odbacuje optužbe za ratne zločine, dok je Netanyahu tvrdnje Međunarodnog krivičnog suda nazvao neosnovanim, piše Fena.

Facebook komentari