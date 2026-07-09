Jezive riječi pilota prije nego što je iskočio iz aviona i ubio se: “Znaš šta treba da radiš, samo naprijed!”

Prava drama odigrala se u Argentini kada je 22-godišnja studentkinja-pilot bila primorana da sama prizemlji mali avion nakon što je njen instruktor, 42-godišnji Leandro Bertaco, tokom leta otvorio vrata letjelice i iskočio u smrt.

Tragedija se dogodila u subotu u blizini mesta Toledo, u provinciji Kordoba. Studentkinja je bila na obuci u jednomotornom avionu Cessna C-150, a prema njenom svjedočenju, instruktor je neposredno prije tragedije mirno skinuo opremu, otvorio vrata aviona i iskočio, ostavljajući je samu u kokpitu.

Iako je bila suočena sa izuzetno traumatičnom situacijom, uspjela je da zadrži prisebnost, vrati avion na aerodrom Koronel Olmedo, odakle su prethodno poletjeli, i bezbjedno sleti. Nakon toga odmah je obavijestila policiju o onome što se dogodilo.

Tijelo Leandra Bertaka pronađeno je oko 20 minuta kasnije na polju, u području koje je studentkinja označila kao mesto gdje je vjerovala da je pao.

“Znaš šta treba da radiš, nastavi naprijed”

Direktor škole letenja Flying Parrot Cordoba, Eduardo Alvarez, ispričao je šta mu je studentkinja rekla nakon tragedije.

U jednom trenutku Leandro joj je rekao: “Znaš šta treba da radiš, nastavi naprijed.” Skinuo je slušalice, složio svoje stvari, uključujući mobilni telefon, otkopčao sigurnosni pojas, otvorio vrata, koja se veoma teško otvaraju, i iskočio iz aviona. Ona je zatim poslala poruku o vanrednoj situaciji i vratila avion na pistu, gdje je uspješno sletela – rekao je Alvarez argentinskim medijima.

On je dodao da je Bertaco bio instruktor u školi četiri godine i da ga svi pamte kao vedru osobu.

Uvek je bio nasmejan. Niko nije mogao ni da nasluti da bi mogao da donese tako dramatičnu odluku. Doneo ju je u avionu sa drugom osobom pored sebe. Ne postoji način da se to razume, ali ljudski um je toliko složen i nepredvidiv – kazao je direktor škole.

Prema navodima lokalnih medija, Bertaco je navodno bio na neuropsihijatrijskom liječenju, ali je za to, kako se navodi, znao samo najuži krug članova porodice.

Istraga pokušava da utvrdi šta se dogodilo

Argentinske vlasti sprovode opsežnu istragu kako bi utvrdile sve okolnosti tragedije. Zvaničnici navode da je slučaj izuzetno neobičan i da za sada ne postoji konačno objašnjenje kako je došlo do ovog događaja.

Istražitelji proveravaju kompletnu dokumentaciju aviona i škole letenja, analiziraju komunikaciju koja je vođena tokom leta, kao i mogućnost da je došlo do eventualnog tehničkog problema sa vratima ili nekim od bezbjednosnih sistema letelice.

Direktor škole posebno je pohvalio mladu studentkinju zbog načina na koji je reagovala u kriznoj situaciji.

Bila je veoma potresena, ali je pokazala izuzetan profesionalizam. Samostalno je vratila avion na aerodrom i izvela savršeno sletanje. Pokazala je veoma visok nivo obučenosti i profesionalnosti – rekao je Alvarez.

Kako se navodi, Bertaco je ranije istog dana imao još jedan trenažni let sa drugom studentkinjom, prije nego što je poleteo sa 22-godišnjom polaznicom sa kojom se dogodila tragedija. Istraga bi trebalo da utvrdi da li je bilo bilo kakvih naznaka da bi instruktor mogao da donese ovakvu odluku, kao i da li su postojale okolnosti koje su prethodile ovom nesvakidašnjem događaju, piše espreso.

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