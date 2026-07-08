Trump poručio: Primirje s Iranom je završeno!

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu ujutro da smatra kako je Memorandum o razumijevanju s Iranom “završen”, nakon niza novih napada širom regije.

“To je gubljenje vremena baviti se njima”, rekao je Trump tokom NATO samita.

Njegova izjava smatra se najjasnijim signalom do sada da je dogovor između Washingtona i Teherana praktično pred kolapsom. Trumpovi komentari uslijedili su nakon što je Iranska revolucionarna garda saopćila da je izvela napade na američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu kao odgovor na ranije američke udare na Iran.

Trump je žestoko kritikovao Iran nazivajući njegove predstavnike “zlim i bolesnim ljudima”, dok se raniji dogovor s Teheranom nalazi pred potpunim raspadom.

Govoreći na početku NATO samita u Turskoj, američki predsjednik optužio je Iran da je “prljavi igrač” zbog napada na komercijalne brodove u Hormuškom moreuzu i kršenja prekida vatre.

Trump je poručio da Sjedinjene Američke Države gube vrijeme pokušavajući pregovarati s Iranom te da želi da se Washington fokusira na svoje ciljeve umjesto na diplomatske razgovore.

“Moramo ukloniti njihov rak. Znate šta radite s rakom? Morate ga odstraniti na vrijeme. Tako ja to vidim”, rekao je Trump.

Njegove izjave dodatno su povećale neizvjesnost oko budućnosti odnosa između SAD-a i Irana, kao i opstanka ranije postignutih dogovora, pišu Vijesti.

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