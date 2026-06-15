SAD: Srušio se avion za padobranske skokove, poginulo 12 osoba

Privatni avion koji je prevozio padobrance srušio se u američkoj saveznoj državi Missouri, pri čemu je poginulo svih 12 osoba koje su se nalazile u letjelici, saopćile su nadležne vlasti, piše Fena.

Nesreća se dogodila jučer, nedugo nakon polijetanja u blizini aerodroma Butler Memorial, koji se nalazi oko 100 kilometara južno od Kansas Cityja.

Avionom je upravljala kompanija Skydive Kansas City.

– Nažalost, svih 12 osoba koje su se nalazile u avionu izgubilo je život u ovoj nesreći – navela je kompanija u saopćenju.

Među poginulima je i pilot.

Američka Federalna uprava za avijaciju (FAA) saopćila je da je riječ o jednomotornom avionu Pacific Aerospace P750.

Vršilac dužnosti upravnika aerodroma i direktor službe za vanredne situacije okruga Bates Dennis Jacobs kazao je za Reuters da je avion poletio oko 11.20 sati po lokalnom vremenu.

Po njegovim riječima, letjelica nije uspjela dobiti potrebnu visinu nakon polijetanja. Svjedoci su vidjeli kako naglo skreće ulijevo, nakon čega se srušila oko 274 metra od piste, u blizini autoputa.

Pripadnici hitnih službi pretražili su cijelu putanju leta da bi utvrdili da li je neko pokušao iskočiti iz aviona dok je gubio visinu, ali nisu pronašli nikakve dokaze koji bi to potvrdili, dodao je Jacobs.

Uzrok pada za sada nije poznat.

Američki Nacionalni odbor za sigurnost saobraćaja (NTSB), koji vodi istragu, saopćio je da će istražitelji danas stići na mjesto nesreće.

Konačni izvještaj o uzroku pada očekuje se u roku od 12 do 24 mjeseca, prenose agencije pozivajući se na NTSB.

Šerif okruga Bates Chad Anderson izjavio je na konferenciji za novinare da se, po dosadašnjim saznanjima, čini da je riječ o nesretnom slučaju.

Dodao je da su pojedini članovi porodica putnika svjedočili padu aviona.

Na fotografijama s mjesta nesreće vide se dijelovi plavog i srebrnog trupa razbijenog aviona razasuti po travnatoj površini, dok su brojne ekipe hitnih službi intervenisale na mjestu tragedije, prenosi DW.

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