Molili za primirje? Na Izrael ispaljeni projektili iz tri države

Jemen lansirao dronove prema južnom Izraelu

Izraelska vojska izvijestila je da je iz Jemena prema južnom izraelskom gradu Eilatu lansiran roj dronova, zbog čega su se u gradu oglasile sirene. Vojska je potom objavila da je presrela “sumnjivu zračnu metu” koja je doletjela iz smjera Jemena te je u priopćenju dodala: “Incident je završen”.

Sirene za uzbunu oglasile su se i na sjeveru Izraela, u područjima Even Menachem i Shomera. Iz vojske su poručili da se pojedinosti o tim događajima još istražuju.

Pet osoba je poginulo, a osam ih je ranjeno u izraelskom napadu na grad Tir na jugu Libanona, saopćili su libanonski dužnosnici. Broj poginulih potvrdilo je ministarstvo zdravstva, dok je libanonska Nacionalna novinska agencija izvijestila o ranjenima.

Ministarstvo je također navelo da su među stradalima četiri bolničara Crvenog križa. Zasad, međutim, nije precizirano jesu li oni među poginulima ili ranjenima.

Libanonska oružana skupina Hezbolah objavila je da je izvela niz napada na izraelske vojne ciljeve na jugu Libanona. U saopćenju objavljenom na Telegramu, grupa je iznijela tvrdnje o napadima na izraelsku opremu i vojnike.

Hezbolah navodi da je topničkim granatama pogodio izraelski buldožer na jugoistočnim rubovima Yohmor al-Shaqifa. Tvrde da je kasnije na istom području navođenim projektilom ciljan još jedan vojni buldožer, pri čemu je zabilježen izravan pogodak.

Grupa je također saopćila da je ispalila topničke granate i rakete na okupljanja izraelskih vojnika i vozila u blizini Yohmor al-Shaqifa i Ainate. Usto, tvrde da su se protuzračnim projektilom suprotstavili izraelskom dronu Hermes 450-Zik iznad okruga Iqlim al-Tuffah te ga prisilili na povlačenje.

Prvi potpredsjednik Irana Mohammad Reza Aref izjavio je kako je Izrael nakon najnovijih iranskih udara bio “prisiljen ponovno moliti” za prekid vatre. Prema njegovim riječima, napadi su pokazali novu snagu Teherana u odvraćanju protivnika, javlja Al Jazeera.

“Operacija Nasr pokazala je novu razinu odvraćanja moćnog Irana”, napisao je Aref u objavi na platformi X. Pritom je naglasio da Iran ne traži rat, ali da neće oklijevati braniti svoj teritorij i vrijednosti.

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