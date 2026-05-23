Skandal hrvatskog europarlamentarca: Smeta mu džamija u Strazburu

Bartulica je snimio video ispred džamije koja se gradi u blizini sjedišta Evropskog parlamenta.

“Evropa se mijenja pred našim očima. Samo nekoliko kilometara od Evropskog parlamenta u Strazburu gradi se golema džamija, finansirana katarskim novcem. Dok drugi ulažu u svoju budućnost, Evropa sve više gubi vjeru u samu sebe”, govorio je.

U objavi je upozorio na posljedice ilegalnih migracija i dolazak velikog broja ljudi koji, prema njegovim riječima, “ne dijele kršćanske vrijednosti niti pokazuju želju za integracijom u evropsko društvo i kulturu”.Naveo je i da se evropske zemlje suočavaju s padom nataliteta, slabljenjem tradicionalne porodice i krizom identiteta.

“Demografija je sudbina. Ako Evropa izgubi porodicu, vjeru i samopouzdanje, izgubit će i svoju budućnost”, napisao je Bartulica,pišu Vijesti

Njegova objava izazvala je podijeljene reakcije. Dok dio korisnika društvenih mreža podržava njegove stavove o migracijama i očuvanju evropskog identiteta, drugi ga optužuju za širenje straha i antiimigrantske retorike.

Bartulica je član grupacije Evropskih konzervativaca i reformista u Evropskom parlamentu, koja okuplja konzervativne i suverenističke stranke iz više evropskih zemalja.

