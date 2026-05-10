“Hitno su im potrebni vojnici”

„Ne bavim se političkim ili zakonodavnim procesima. Bavim se ratovanjem na više frontova i porazom neprijatelja“, rekao je Zamir nakon što je govorio na zatvorenoj sjednici Odbora Kneseta za vanjske poslove i obranu, izvijestio je The Times of Israel.

Zamir je pozvao zakonodavce da poboljšaju propise kako bi omogućili novačenje mlađih ultraortodoksnih muškaraca , produžili obveznu vojnu službu s 30 na 36 mjeseci i povećali obrambeni proračun.

Kontroverzni zakon, koji je predstavio predsjednik Odbora za vanjske poslove i obranu Kneseta Boaz Bismuth, zadržava visoku dobnu granicu za trajno izuzeće od vojske (na 26 godina) za ultraortodoksne Židove, što znači da mogu izbjeći vojsku studirajući u vjerskoj ješivi do te dobi, prema The Times of Israel.

