Cijene nafte naglo skočile: Očekuju se nova poskupljenja i u BiH

Cijene nafte porasle su u petak ujutro tokom trgovanja u Aziji, nakon što su SAD i Iran razmijenili vatru u strateški ključnom Hormuškom moreuzu, javlja BBC.Američka vojska saopćila je da je presrela, kako tvrdi, “neizazvane” iranske napade, uključujući rakete, dronove i mala plovila, te izvela odbrambene udare dok su se američki brodovi kretali iz Perzijskog zaljeva prema moreuzu.

Cijena Brenta, globalne referentne nafte, porasla je 2,6 posto, na 102,70 dolara, dok je američka sirova nafta poskupjela 2,3 posto, na 97 dolara.

Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu direktno se i relativno brzo odražava na Bosnu i Hercegovinu, prvenstveno kroz cijene na benzinskim pumpama, a potom i kroz lančanu reakciju na ostale proizvode i usluge.

BiH je u potpunosti ovisna o uvozu naftnih derivata. Kada cijena Brent nafte poraste za više od 2%, domaći distributeri obično podignu cijene u roku od nekoliko dana – do dvije sedmice, ovisno o zalihama koje imaju,piše Avaz

Također, možemo očekivati povećanje cijena dizela i benzina na pumpama za nekoliko feninga po litru.

