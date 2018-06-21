Trump zaprijetio Italiji i Španiji zbog Irana

Ova najava dolazi dan nakon što je sličnu mogućnost spomenuo i za Njemačku, s kojom također ima nesuglasice oko vojne intervencije, prenosi Index.

Na pitanje novinara u Ovalnom uredu planira li smanjiti trupe u Španiji i Italiji, Trump je odgovorio:

„Da, vjerovatno hoću. Zašto ne bih? Italija nam nije pomogla, a Španija je bila grozna.“

Dodao je da rat u Iranu, koji predvodi SAD, koristi cijelom svijetu, uključujući i te zemlje, te je kritikovao „takozvane saveznike“ jer ne učestvuju u naporima da se ukloni iranska nuklearna prijetnja.

Sličnu poruku uputio je i Njemačkoj nakon što je kancelar Friedrich Merz kritikovao strategiju njegove administracije, nazvavši je loše osmišljenom.

Prema podacima iz decembra 2025., u Njemačkoj je bilo oko 36.000 američkih vojnika, u Italiji oko 12.600, a u Španiji oko 3.800. Nije poznato koliko bi smanjenje moglo biti.

Trump je ranije kritikovao NATO saveznike zbog nedostatka podrške američko-izraelskim operacijama i osiguranju Hormuškog moreuza,pišu Vijesti

Nakon što je italijanska premijerka Giorgia Meloni kritikovala rat, Trump ju je optužio da nema dovoljno hrabrosti da podrži američke poteze.

Spor sa Španijom traje duže, prvo zbog njenog stava o Izraelu i ratu u Gazi, a zatim i zbog odbijanja da poveća izdvajanja za odbranu. Trump traži da članice NATO-a izdvajaju 5% BDP-a, dok je Španija odlučila zadržati postojeći nivo.

Američka administracija je više puta kritikovala Španiju, čak razmatrala prekid trgovine i njeno isključenje iz NATO-a.

Rat u Iranu destabilizovao je regiju i izazvao nagli rast cijena nafte. Cijena Brenta porasla je na oko 114 dolara po barelu, u odnosu na predratnih 70 dolara.

