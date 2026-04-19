Trump satima urlao na savjetnike zbog oborenog aviona u Iranu

Odluka je donesena u razdoblju velike napetosti za predsjednika. Nakon što su iranske snage srušile američki avion, Trump je, prema navodima lista, satima vikao na suradnike u Zapadnom krilu, podsjećajući na krizu s američkim taocima u Iranu 1979.

“Ako pogledate što se dogodilo Jimmyju Carteru… to ih je koštalo izbore”, rekao je Trump, prema izvorima upoznatima sa situacijom.

Misija spašavanja zamalo propala

Kako bi smanjili rizik od impulzivnih odluka, savjetnici su predsjedniku davali informacije samo u “ključnim trenucima”, umjesto da ga uključuju u detaljno praćenje operacije iz minute u minutu, kakvo je imalo Vijeće za nacionalnu sigurnost.

Operacija spašavanja trajala je napeta 24 sata tokom uskrsnog vikenda i bila je opterećena brojnim problemima. Dok su potpredsjednik JD Vance i šefica kabineta Susie Wiles napredak pratili s udaljenih lokacija, u zapovjednom centru vladala je intenzivna aktivnost.

Misija je zamalo propala zbog tehničkih poteškoća kada su se letjelice za spašavanje nakratko zaglavile u pustinjskom pijesku. Istodobno su američke snage provodile složene manevre kako bi odvukle pažnju iranskih jedinica dok je oboreni pilot, čiji identitet nije otkriven, premještan prema točki izvlačenja. Drugi pilot uspješno je spašen kasno u subotu navečer.

No olakšanje u Bijeloj kući nije dugo trajalo. Oko 2 sata ujutro Trump je otišao na počinak, a šest sati kasnije probudio se i na društvenim mrežama objavio ultimatum pun psovki, zaprijetivši da će Iran “živjeti u paklu” ako se ne otvori Hormuški tjesnac.

Unatoč ratobornoj retorici i prijetnjama o “uništenju iranske civilizacije”, izvješće navodi da je upravo Trump glavna prepreka za pokretanje kopnene invazije. Vojni planeri navodno su mu predstavili opcije zauzimanja otoka Harg, ključnog čvorišta za oko 90 posto iranskog izvoza nafte,pišu Vijesti

Savjetnici su predsjedniku poručili da bi operacija bila taktički uspješna i osigurala Hormuški tjesnac, no Trump je plan odbacio. Navodno je izrazio zabrinutost zbog mogućih velikih američkih gubitaka i rekao da bi vojnici na otoku bili “laka meta”.

Taj oprez u privatnim razgovorima, piše list, u oštrom je kontrastu s njegovim javnim nastupima, u kojima govori o vlastitoj “hrabrosti” i čak spominje mogućnost da si dodijeli Medalju časti.

