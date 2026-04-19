Vijesti

Turska optužila Grčku da sa Izraelom i Kiprom stvara “antiislamski vojni savez”

2.6K  
Objavljeno prije 13 minuta

Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan je na završnoj konferenciji za medije povodom Antalijski diplomatski forum oštro kritikovao izraelsku politiku, ocijenivši je ozbiljnim globalnim sigurnosnim izazovom, te upozorio na stvaranje novih vojnih saveza u regiji koje je okarakterisao kao “antiislamske”.

Govoreći o situaciji na Bliskom istoku, posebno o ratu u Gaza, Fidan je naglasio da posljedice izraelskih poteza više ne pogađaju samo regiju, nego imaju šire, globalne implikacije. Prema njegovim riječima, pitanje kako će međunarodna zajednica reagovati i zaustaviti takvu politiku ponovo je u centru pažnje svjetskih aktera.

Istakao je da postoji određeni optimizam jer, kako kaže, sve relevantne strane dijele sličnu zabrinutost. Dodao je i da je sve teže pronaći opravdanje za, kako tvrdi, izraelski ekspanzionizam, koji smatra neodrživim i destabilizirajućim za međunarodni poredak.

Fidan je također naveo da Izrael, uprkos pritiscima, ne odustaje od svojih ciljeva u Gazi, koje je opisao kao pokušaj smanjenja broja stanovnika kroz nasilje ili prisilno raseljavanje.

Posebno je upozorio na jačanje vojne saradnje Izraela s Grčka i Kipar u istočnom Mediteranu, tvrdeći da takvi potezi vode ka formiranju vojnih blokova koji izazivaju zabrinutost i kod drugih država. Naglasio je da Turska ima kapacitet da zaštiti vlastite interese i sigurnost.

Govoreći o samom forumu u Antalija, Fidan je istakao da je događaj okupio veliki broj svjetskih lidera i zvaničnika, čime je potvrđen njegov značaj na međunarodnoj sceni. Tokom susreta, kako je naveo, vođeni su razgovori o konkretnim koracima za smanjenje tenzija i rješavanje regionalnih sukoba, uključujući i sastanak u formatu Pakistan–Turska–Saudijska Arabija–Egipa,pišu Vijesti

Osvrnuo se i na stanje u Liban, upozorivši da ta zemlja ponovo trpi posljedice sukoba i nestabilnosti, te da međunarodna zajednica mora spriječiti dalju eskalaciju.

Na kraju je naglasio važnost diplomatskih napora za produženje primirja i očuvanje stabilnosti, posebno u kontekstu odnosa između Sjedinjene Američke Države i Iran. Prema njegovom mišljenju, iako rješenja ne dolaze brzo, postoji volja da se pregovori nastave i izbjegne daljnje širenje sukoba.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh