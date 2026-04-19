Turska optužila Grčku da sa Izraelom i Kiprom stvara “antiislamski vojni savez”

Govoreći o situaciji na Bliskom istoku, posebno o ratu u Gaza, Fidan je naglasio da posljedice izraelskih poteza više ne pogađaju samo regiju, nego imaju šire, globalne implikacije. Prema njegovim riječima, pitanje kako će međunarodna zajednica reagovati i zaustaviti takvu politiku ponovo je u centru pažnje svjetskih aktera.

Istakao je da postoji određeni optimizam jer, kako kaže, sve relevantne strane dijele sličnu zabrinutost. Dodao je i da je sve teže pronaći opravdanje za, kako tvrdi, izraelski ekspanzionizam, koji smatra neodrživim i destabilizirajućim za međunarodni poredak.

Fidan je također naveo da Izrael, uprkos pritiscima, ne odustaje od svojih ciljeva u Gazi, koje je opisao kao pokušaj smanjenja broja stanovnika kroz nasilje ili prisilno raseljavanje.

Posebno je upozorio na jačanje vojne saradnje Izraela s Grčka i Kipar u istočnom Mediteranu, tvrdeći da takvi potezi vode ka formiranju vojnih blokova koji izazivaju zabrinutost i kod drugih država. Naglasio je da Turska ima kapacitet da zaštiti vlastite interese i sigurnost.

Govoreći o samom forumu u Antalija, Fidan je istakao da je događaj okupio veliki broj svjetskih lidera i zvaničnika, čime je potvrđen njegov značaj na međunarodnoj sceni. Tokom susreta, kako je naveo, vođeni su razgovori o konkretnim koracima za smanjenje tenzija i rješavanje regionalnih sukoba, uključujući i sastanak u formatu Pakistan–Turska–Saudijska Arabija–Egipa,pišu Vijesti

Osvrnuo se i na stanje u Liban, upozorivši da ta zemlja ponovo trpi posljedice sukoba i nestabilnosti, te da međunarodna zajednica mora spriječiti dalju eskalaciju.

Na kraju je naglasio važnost diplomatskih napora za produženje primirja i očuvanje stabilnosti, posebno u kontekstu odnosa između Sjedinjene Američke Države i Iran. Prema njegovom mišljenju, iako rješenja ne dolaze brzo, postoji volja da se pregovori nastave i izbjegne daljnje širenje sukoba.

