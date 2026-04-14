Kineski tanker uspio proći Hormuški moreuz uprkos blokadi i sankcijama

Uprkos američkoj blokadi Hormuškog moreuza, kineski tanker pod američkim sankcijama uspio je proći, pokazuju podaci o pomorskom saobraćaju.

Brod “Rich Starry” bio bi prvi koji je prošao kroz moreuz i napustio Zaljev otkako je blokada počela, pokazuju podaci kompanija LSEG, MarineTraffic i Kpler.

Tanker i njegov vlasnik, Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, nalaze se pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog poslovanja s Iranom. Kompaniju nije bilo moguće odmah kontaktirati za komentar.

“Rich Starry” je tanker srednjeg dometa koji prevozi oko 250.000 barela metanola, prema dostupnim podacima. Teret je ukrcan u posljednjoj luci pristajanja, Hamriyah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Podaci također pokazuju da je tanker u kineskom vlasništvu i da se na njemu nalazi kineska posada.

Iran dopušta prolazak kroz Hormuški moreuz brodovima koji plate carinu, a koja iznosi oko dva miliona dolara. Plaćanje se vrši u kriptovalutama.Donald Tramp (Trump) predsjednik SAD je uveo svoju blokadu Hormuškog moreuza tako što je naredio zabranu izlaska brodovima koji napuštaju iranske luke ili plate Iranu za prolaz kroz Hormuški moreuz,piše Avaz

