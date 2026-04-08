Iranci izašli na ulice Teherana. Spaljene zastave Amerike i Izraela

Snimke s mjesta događaja pokazuju kako neki pale američke i izraelske zastave, što je čest prizor na skupovima koji podržavaju režim u Iranu. Drugi su mahali iranskim zastavama i nosili fotografije iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Hameneija i njegova ubijenog oca, bivšeg vođe ajatolaha Alija Hameneija.

“Amerikanci žele kupiti vrijeme za Izrael”

“Amerika se do sada pokazala sto puta, dva puta smo sjeli za pregovarački stol, a oni su nas napali”, rekla je jedna žena na mjestu događaja, prenosi Reuters. Dodala je kako bi SAD ovo primirje mogao iskoristiti da “ponovno ojača”.”Hoće li se priroda Amerike promijeniti? Nemam pojma zašto su pristali… kao i uvijek, žele kupiti vrijeme za Izrael”, ustvrdila je,piše Index

Druga žena dovela je u pitanje zašto bi Iran uopće trebao proglasiti primirje i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, izvijestio je Reuters.

Posljednjih tjedana visoki dužnosnici iranskog režima u javnim su istupima više puta izražavali nepovjerenje prema SAD-u u pregovorima, ističući da je Iran bio napadnut dok je pregovarao s Washingtonom na početku rata, kao i kada je prošlogodišnji 12-dnevni sukob izbio.

