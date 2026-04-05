Tramp odbrojava: “Utorak, 20 sati”

Američki predsjednik Donald Trump dodatno je pojasnio rok koji je dao Iranu za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca , rekavši da će on isteći u utorak u 20 sati po istočnoameričkom vremenu, što je 2 sata ujutro po našem vremenu.

„Utorak, 20:00 sati po istočnom vremenu!“ , napisao je Trump u novoj objavi na društvenim mrežama.

Prethodno je zaprijetio da će, ako Iran do tada ne otvori ključnu morsku rutu, SAD ciljati kritičnu infrastrukturu u zemlji.

“Dan elektrana i mostova”

Trump je dodatno pojačao retoriku, rekavši da bi utorak mogao biti “dan elektrana i mostova”, aludirajući na moguće napade na energetsku i prometnu infrastrukturu.

vo je posljednja u nizu prijetnji koje američki predsjednik upućuje Teheranu otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran , nakon kojih je Teheran praktički zatvorio Hormuški tjesnac.

Istovremeno, govorio je o mogućem dogovoru

Unatoč oštroj retorici, Trump je istovremeno nagovijestio da se dogovor ipak može postići.

U intervjuu za Fox News rekao je da postoji “dobra šansa” da će Iran postići sporazum do sutra i dodao da Teheran “trenutno pregovara”.

Hormuški tjesnac jedna je od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta, kroz koju prolazi oko petina globalne trgovine naftom, a njegova blokada uzrokuje ozbiljne poremećaje na energetskim tržištima.

Facebook komentari