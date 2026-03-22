Umjesto odbrane, američki Patriot ranio 32 civila

Prema najnovijim izvještajima agencije Reuters, preliminarna istraga o snažnoj eksploziji koja je 9. marta potresla naselje Mahazza u Bahreinu ukazuje na to da je uzrok incidenta kvar na američkom odbrambenom sistemu.

Detalji istrage prema navodima Reutersa

Izvori na koje se poziva Reuters navode da eksplozija, u kojoj je povrijeđeno 32 civila, nije bila rezultat neprijateljskog napada, već tehničkog kvara na projektilu-presretaču:

Putanja projektila: Analiza koju prenosi Reuters ukazuje na obližnju američku bateriju Patriot kao direktan izvor lansiranja.

Detonacija u zraku: Umjesto presretanja cilja, projektil je detonirao usred leta. Sugeriše se da je blast došao od samog interceptora, a ne od drona ili druge letjelice.

Odsustvo prijetnje: Izvještaj naglašava da u trenutku lansiranja nije potvrđen nikakav stvarni napad dronom, što dodatno upućuje na to da je sistem nepredviđeno reagovao.

Posljedice i reakcije

Agencija Reuters izvještava da je među povrijeđenim civilima većina zadobila povrede od krhotina i razbijenog stakla na stambenim objektima. Iako su zvaničnici prvobitno ispitivali mogućnost vanjskog napada, tehnički dokazi sa terena sada primarno fokus stavljaju na kvar unutar američkog arsenala.

“Analize sugerišu da je incident isključivo tehničke prirode, vezan za rad presretača u naseljenom području,” prenosi Reuters izjavu izvora bliskog istrazi.

