Izrael: Izveli smo napade na iransku mornaricu u Kaspijskom moru

Izrael je izveo prve napade na iransku mornaricu u Kaspijskom moru, izjavio je izraelski vojni glasnogovornik, dodajući da su iranske pomorske sposobnosti u tom području uglavnom onesposobljene.Potpukovnik Nadav Šošani rekao je da su zračne snage napale desetine ciljeva u Bandar Anzalu, uključujući korvetu iranske mornarice, četiri raketna čamca, nekoliko pomoćnih brodova i brodova za zaštitu, kao i zapovjedni centar i brodogradilište.

– Uspjeli smo uništiti njihove pomorske kapacitete u Kaspijskom moru – izjavio je Šošani na online brifingu za novinare.

– To predstavlja sustavni napad na sve razine njihovih pomorskih sposobnosti u Kaspijskom moru – dodao je,piše Avaz

Izraelska vojska (IDF) naglasila je da su plovila ciljana kako bi se zadao udarac iranskoj vojsci, iako ona ne predstavljaju neposrednu prijetnju Izraelu s Kaspijskog mora.

IDF dodaje da raketni čamci posjeduju protuzračnu sposobnost i mogli bi ugroziti izraelske zrakoplove koji lete iznad Irana, a također imaju i sposobnost borbe protiv podmornica.

Pripreme za napad započele su tek prije nekoliko dana, a napad nije bio među početnim vojnim ciljevima u Iranu, piše Times of Israel.

