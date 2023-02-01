“Osmanski Elon Musk”: Turčin koji odlučuje sudbinu modernih ratova

Izvan Turske, ime Selçuk Bayraktar zvuči potpuno nepoznato. Međutim, u Turskoj je Bayraktar prava ličnost. Njegova popularnost gotovo se može mjeriti s viralnim kuharom na društvenim mrežama, Nusretom Gökçeom (nadimka “Salt Bae”) i Canom Yamanom, poznatim turskim glumcem iz sapunica.

Rođen u Istanbulu prije 44 godine, predsjednik je uprave BaykarTecha, vodeće kompanije za proizvodnju dronova koja je igrala i nastavlja igrati, ključnu ulogu u nekoliko ratova.

“On je impresivna figura, jedan od velikih umova u Turskoj. On je tehnološki mozak kompanije”, objašnjava za ABC Soner Cagaptay, tursko-američki analitičar vanjske politike i biograf Recepa Tayyipa Erdogana, predsjednika Turske.

Njegov otac, Özdemir, sin ribara, diplomirao je na Tehničkom univerzitetu u Istanbulu i osnovao firmu za proizvodnju autodijelova sredinom 1980-ih: BaykarTech. Njegova majka, Canan, bila je ekonomistica i programerka u doba perforiranih kartica. Tri brata odrasla su okružena strojevima i tehnologijom. “Cijelo djetinjstvo radili smo u tvornici”, objasnio je sam Selçuk u intervjuu za The New Yorker. “Sakrio bih svoj model aviona ispod kreveta i radio na njemu u tajnosti.”

San ovog dječaka ostvario se: diplomirao je na Tehničkom koledžu u Istanbulu. Kasnije se upisao na Univerzitet u Pennsylvaniji, gdje je stekao magisterij koji je impresionirao studente i profesore. Takođe je završio još jedan postdiplomski studij na prestižnom Massachusetts Institute of Technology (MIT). U tom je razdoblju počeo graditi male bespilotne letjelice (dronove) u tvornici svog oca u Istanbulu.

Veliki korak napravljen je 2007. godine, kada se, nakon povratka iz svoje avanture u Sjedinjenim Državama, osnovao odjel za dronove u firmi svog oca.

No, ono što ga je, čini se, doista lansiralo na preko tri miliona pratilaca na X-u i još nekoliko miliona na Instagramu jest njegova veza s predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Godine 2016. oženio je Sümeyye Erdogan, najmlađu kćerku turskog vođe. Vjenčanje je okupilo oko 6000 ljudi, uključujući visoke predstavnike turske politike, ali i zvanice iz Katara i Pakistana.

Bayraktar je slavna osoba. Vrlo aktivan na društvenim mrežama, sve njegove objave imaju stotine komentara i interakcija. Na većini fotografija pojavljuje se okružen mladim ljudima koji ga gledaju s divljenjem. Gotovo uvijek nosi korporativnu majicu ali može ga se vidjeti i u pilotskoj jakni ukrašenoj značkama i s naočalama vjernim stilu Toma Cruisea u “Top Gunu”.

Ova slava prešla je granice s ratom u Ukrajini. Ukrajinske oružane snage učinkovito su koristile dron Bayraktar TB2 protiv ruskih trupa, a turski dronovi postali su simbol ukrajinskog otpora od samog početka. Baykar Technologies također je u nekoliko navrata donirao dronove ukrajinskoj vojsci. Bayraktar je izjavio: “Imamo moralnu obvezu pomoći Ukrajini” i kasnije je 2022. godine primio Državni orden za zasluge od predsjednika Volodimira Zelenskog.

Zbog svih tih razloga, ukrajinski vojnici čak su skandirali “Bayraktar, Bayraktar” svaki put kad bi turski dron pogodio rusku metu. “Turski Elon Musk”, kako su ga povremeno nazivali, izrazio je ponos što tehnologija koju je razvila njegova kompanija podržava borbu Ukrajine.

Njegovi dronovi takođe su napravili odlučujuću razliku na drugim frontovima: Etiopija, Libija, Sirija i Nagorno-Karabah samo su neka od njih. Na primjer, u sukobu u Libiji, Bayraktar TB2 pomogao je službenoj vladi u Tripoliju da uguši Haftarov ustanak. Kasnije, u ratu između Armenije i Azerbajdžana oko enklave Nagorno-Karabah, ovi turski dronovi odigrali su ključnu ulogu u pobjedi Azerbajdžana. Ovi dronovi također su raspoređeni u zemljama poput Katara, Maroka i Poljske.

TB2 ima raspon krila od samo 12 metara, jedan repni propeler i tri točka. Može biti naoružan s do četiri bombe ili laserski navođenim projektilima. Može ostati u zraku do 24 sata, popeti se na visinu od 8,2 kilometra i napadati ciljeve unutar radijusa od osam kilometara. Ne može letjeti tako daleko kao, recimo, američki ili izraelski modeli, niti nositi tako teške terete, ali njegova cijena čini ga više nego konkurentnim: pet miliona dolara. To je šestina cijene američkog Reaper drona, što ga čini vrlo privlačnim za srednje vojne sile.

BaykarTec postao je najveći turski izvoznik oružja 2021. godine, s godišnjom prodajom većom od 660 miliona dolara, a firma nastavlja rasti, posebno zbog oružanih sukoba u regiji. Na primjer, 2022. godine turska kompanija isporučila je dronove i drugu tehnologiju vrijednu 1,18 milijardi dolara u 18 zemalja.

Ovaj uspjeh potvrđen je prošle sedmice akvizicijom talijanske avio-kompanije Piaggio Aerospace. To je još jedan korak u širenju turske kompanije u Evropu.

Zbog svih tih razloga, i djelimično zahvaljujući “turskom sultanu avijacije”, Turska već dominira s 65% globalnog izvoznog tržišta bespilotnih letjelica, prema Centru za novu američku sigurnost.

“Vojno-tehnološka postignuća Turske katapultirala su Bayraktara u javnost a on aktivno promiče popularni oblik tehno-nacionalizma koji nadilazi podjelu između sekularnog i religioznog”, napisao je Halil Karaveli, viši saradnik u zajedničkom centru Instituta za Srednju Aziju i Kavkaz te Programa za proučavanje Puta svile.

Selçuka Bayraktara sve se više doživljava kao budućnost Stranke pravde i razvoja (AK Parti). Nema političkog ni diplomatskog iskustva, ali čini se da se put krči za njega da naslijedi Erdogana. Sadašnji turski predsjednik izjavio je da će 2023. biti “posljednji put” da traži “podršku nacije” i da će “predati svetu zastavu mladima” nakon izbora 2023. Nakon ovih riječi, Bayraktar je prvi put naznačio da razmišlja o ulasku u politiku. “Moja ambicija nikada nije bila ući u politiku ili postati predsjednik, već biti pionir u turskoj avio-industriji. Ali ako borba za domaću tehnologiju to zahtijeva, naravno da se neću prepasti i neću odustati”, izjavio je u intervjuu za turske medije.

“Iako postoje glasine da će biti Erdoganov nasljednik, ne znam hoće li to uspjeti”, objašnjava Cagaptay. “Erdogan vodi Tursku mješavinom ljubavi i straha. Voli ga njegova baza, oko polovine Turske, ali ga se boje i njegovi protivnici. Mislim da je Selçuk Bayraktar, iako izvrstan tehnokrat i inženjer, vjerojatno vrlo omiljen, ali ne znam hoće li ga se opozicija i oni koji se protive Erdoganu bojati na isti način kao Erdogana.”

