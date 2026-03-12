Svijet

Predsjednik iranskog parlamenta: “Perzijskim zaljevom će teći krv osvajača”

Svaka agresija na tlo iranskih ostrva razbit će svaku suzdržanost, kazao je

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagar-Galibaf (Baghar-Ghalibaf) objavio je u četvrtak da će svaka invazija na iranska ostrva “učiniti da Perzijskim zaljevom teče krv osvajača”.Domovina ili smrt! Svaka agresija na tlo iranskih ostrva razbit će svaku suzdržanost. Napustit ćemo svaku suzdržanost i učiniti da Perzijskim zaljevom teče krv osvajača. Krv američkih vojnika je Trampova lična odgovornost – napisao je Galibaf na X,piše Avaz


