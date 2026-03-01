Šta znači fetva o “džihadu” protiv SAD-a i Izraela i kakve može imati posljedice

Makarem Shirazi je marja al-taqlid, odnosno jedan od najviših šiitskih vjerskih autoriteta kojeg slijedi veliki broj vjernika u Iranu i izvan njega. Takvi autoriteti imaju pravo izdavati vjerske dekrete (fetve) koji određuju kako vjernici trebaju postupati u političkim, pravnim i moralnim pitanjima. Ovakve odluke mogu imati snažan utjecaj na javno raspoloženje i mobilizaciju, iako formalne vojne odluke u Iranu donosi državni aparat, prije svega vrhovni vođa, koji prema ustavu ima vrhovnu komandu nad oružanim snagama.

Važno je naglasiti da pojam “džihad” u islamskoj pravnoj tradiciji ima više značenja, ali u savremenom političko-vojnom kontekstu, kao u ovom slučaju, obično označava poziv na oružani otpor protiv onoga što se smatra agresijom.

Istraživanja o šiitskoj političkoj doktrini pokazuju da vjerski autoriteti mogu davati religijski legitimitet ratu, posebno kada se sukob predstavlja kao odbrana islamske zajednice ili države.

Međutim, takva izjava sama po sebi ne predstavlja formalnu objavu rata od strane države. Prema iranskom ustavu, vrhovni vođa i državni aparat imaju konačnu kontrolu nad oružanim snagama i vojnim operacijama.

Ipak, analitičari upozoravaju da javni poziv na džihad od strane visokog ajatolaha može dodatno povećati mobilizaciju saveznika Irana i produbiti sukob, jer mu daje snažnu religijsku dimenziju.

