Kina klonirala turskog robotskog psa kompanije Roketsan? VIDEO

Sličnost u dizajnu: Kineski sistemopremljen je projektilima koji izgledom odgovaraju Roketsanovim METE mini-projektilima.

O sistemu KOZ: Turski original KOZ predstavljen je na sajmu IDEF 2025. Dizajniran je za kretanje po urbanim sredinama i nepristupačnim terenima, nosi četiri laserski vođena mini-projektila i može raditi autonomno uz pomoć umjetne inteligencije (AI).

🔴ÇİN, ROKETSAN’IN ROBOT KÖPEĞİNİ KLONLADI! — Suudi Arabistan’daki Çin savunma sanayii şirketinin standında, ROKETSAN’ın METE Füzesi ile silahlandırdığı robot köpeği KOZ’un “benzeri” görüldü. — Çin’in yakında tamamen @ROKETSAN’ı kopyalayabileceği değerlendiriliyor. pic.twitter.com/ISm1Orgt83 — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) February 9, 2026



Svrha: Ovi robotski psi namijenjeni su za osiguranje granica, čišćenje terena i visokorizične urbane operacije kako bi se smanjila izloženost vojnika opasnosti.

Trenutni status: Turski mediji tvrde da se radi o “klonu”, procjenjujući da će Kina uskoro moći u potpunosti kopirati Roketsanov dizajn.

Za sada ni Roketsan ni kineske vlasti nisu dale službeni komentar o očiglednoj sličnosti ovih dvaju sustava.

