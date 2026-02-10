Svijet

Kina klonirala turskog robotskog psa kompanije Roketsan? VIDEO

Objavljeno prije 1 sat

Kineska odbrambena tvrtka predstavila je na sajmu naoružanja u Saudijskoj Arabiji novi robotski naoružani četveronožni besposadni kopneni sistem (UGV) pod nazivom PF-070.

Sličnost u dizajnu: Kineski sistemopremljen je projektilima koji izgledom odgovaraju Roketsanovim METE mini-projektilima.

O sistemu KOZ: Turski original KOZ predstavljen je na sajmu IDEF 2025. Dizajniran je za kretanje po urbanim sredinama i nepristupačnim terenima, nosi četiri laserski vođena mini-projektila i može raditi autonomno uz pomoć umjetne inteligencije (AI).


Svrha: Ovi robotski psi namijenjeni su za osiguranje granica, čišćenje terena i visokorizične urbane operacije kako bi se smanjila izloženost vojnika opasnosti.

Trenutni status: Turski mediji tvrde da se radi o “klonu”, procjenjujući da će Kina uskoro moći u potpunosti kopirati Roketsanov dizajn.

Za sada ni Roketsan ni kineske vlasti nisu dale službeni komentar o očiglednoj sličnosti ovih dvaju sustava.


