“Bilo bi privatno i niko ne bi znao”: Objavljena dopisivanja Ariane de Rothschild i Epsteina

Iako u objavljenoj prepisci nema naznaka krivičnih djela, poruke i dogovarani privatni susreti u njegovim domovima otvaraju pitanja o prirodi njihovog odnosa u godinama prije Epstinovog hapšenja.

Arijana de Rotšild, dopisivala se s Epstinom desetak puta i pristala na više sastanaka tokom pet godina prije njegovog hapšenja 2019. godine, otkrivaju dokumenti američkog Ministarstva pravosuđa.

Dokumenti, koje je ministarstvo objavilo prošlog petka, ne sadrže naznake kriminalnog djela, ali otvaraju pitanja o ranijem opisu njihovog odnosa koji je dala banka, prema kojem se s Epstinom sastajala u okviru svojih redovnih poslovnih dužnosti, piše Rojters.

Dogovarali sastanke u Epstinovim domovima

Prepiska pokazuje da su par dogovarao sastanke u Epstinovim domovima u Njujorku i Parizu, te da je de Rotšild bila pozvana da odsjeda u njegovom stanu. Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi svrhu njihovih sastanaka, prenosi b92.

Marta 2019. godine, otprilike četiri mjeseca prije njegovog hapšenja, Epstin je pitao Arijanu de Rotšild da li se nalazi u Parizu. Ona je odgovorila: “Stvarno si tu?! I ja sam. Kada si slobodan?”

“Prošlo je zaista previše vremena”, odgovorio je Epstin, nakon čega su dogovorili sastanak za sljedeći dan. Rojters nije uspio da utvrdi da li su se zaista sastali tom prilikom ili ranije, kako sugeriše njihova prepiska.

Ovo otkriće o dosad nepoznatoj bliskosti pokojnog finansijera i bankarke stavlja de Rotšild na rastući spisak istaknutih osoba koje su bile dio Epstinovog društvenog kruga.

Banka: Bio je poslovni poznanik

Portparol banke izjavio je za Rojters da je Epstin bio poslovni poznanik Ariane de Rotšild od 2013. do 2019. godine. Naglasio je da de Rotšild nije imala saznanja o Epstinovom ponašanju i da “nedvosmisleno osuđuje njegovo ponašanje i zločine koje je počinio”.

Portparol nije odgovorio na ponovljene upite o detaljima njihove komunikacije.

Epstin je 2008. priznao krivicu za podsticanje maloljetnice na prostituciju i odslužio 13 mjeseci zatvora na Floridi.

U julu 2019. optužen je za trgovinu maloljetnicama radi seksualnog iskorišćavanja u Njujorku i na Floridi između 2002. i 2005. godine. Izjasnio se da nije kriv. Pronađen je mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji na Menhetnu 10. avgusta 2019, a smrt je proglašena samoubistvom.

Privatni poziv i neobičan dar

Rojters je pregledao uzorak od više od 4.400 spominjanja imena de Rotšild u dokumentima Ministarstva pravosuđa, od kojih su mnoga bila ponovljena referenca na iste e-mailove. U jednoj razmjeni iz 2016. de Rotšild je javila Epstajnu da ima grip i da neće odsjesti kod osobe koju je oslovila sa “B”.

Epstin ju je potom pozvao da odsjeda u njegovom stanu, napisavši: “Bilo bi privatno i niko ne bi znao.”

De Rotšild, koja danas ima 60 godina, zahvalila mu se, ali je rekla da će odsjesti kod nekog drugog ko će se “brinuti o njoj”. Dodala je da je “B bio katastrofa” i da joj ga je “dosta”.

Njen suprug, Benjamin de Rotšild, preminuo je 2021. godine. Portparol banke odbio je da komentariše bilo koju od konkretnih poruka.

U drugoj prepisci iz 2016. Epstinov pomoćnik dogovarao je povrat hoverboarda ćerke Ariane de Rotšild. Godinu ranije, 2015. godine, de Rotšild i Epstin razmijenili su poruke o svijećama koje mu je pomogla da izradi. Epstin je napisao: “Svijeće??? Jedva čekam da ih pomirišem. Hvala.”

Ona je odgovorila: “Tvoja omiljena matematička formula je na njoj, a miris je napravljen samo za tebe. Odgovara tvom ostrvu.”

Epstin je posjedovao privatno karipsko ostrvo za koji se tvrdi da je bio mjesto trgovine maloljetnicama.

Prva žena na čelu bankarske institucije Rotšild

Ariane de Rotšild je od 2023. godine izvršna direktorka ženevske banke Edmond de Rothschild, koja upravlja imovinom vrijednom 184 milijarde švajcarskih franaka. Udajom 1999. godine postala je članica jedne od najpoznatijih evropskih bankarskih dinastija, a kasnije i prva žena na čelu finansijske institucije Rotšild u istoriji dinastije koja seže u 18. vijek.

Tod Blanše, zamjenik glavnog državnog tužioca SAD-a, izjavio je da je objava dokumenata prošlog petka označila kraj postupanja Trampove administracije prema zakonu koji nalaže objavu svih spisa povezanih s Epstinom.

Facebook komentari