PUTIN je održao riječ

Objavljeno prije 5 minuta

Nakon što je Moskva izvela svoj najveći napad raketama i dronovima na Ukrajinu ove godine, američki predsjednik kaže da je ruski predsjednik Vladimir Putin “održao riječ” jer ruska vojska nije granatirala ukrajinske gradove sedmicu dana.

„ Održao je riječ . Znate, to je jedan tjedan, prihvatit ćemo bilo što, jer je tamo trenutno stvarno hladno “, rekao je Trump , izvijestio je CNN.

Izjavio je da bi volio da Rusija produži pauzu u napadima.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha prethodno je izjavio da je Rusija tijekom noći napala s 450 dronova i preko 70 raketa , uključujući balističke, energetske objekte i stambene zgrade.

Napadi su izvedeni na Kijev, Dnjepar, Harkov, Sumy, Odesu i druge regije, iako je temperatura u Ukrajini više od 20 stupnjeva ispod nule Celzija.


On je na svom nalogu na mreži Iks naveo i da je Moskva čekala da temperature padnu pre nego što je napala energetski sistem Ukrajine.

„Ni očekivani diplomatski razgovori u Abu Dhabiju ovog tjedna, niti njegova obećanja SAD-u, nisu spriječili ruskog predsjednika Vladimira Putina da nastavi teror nad običnim ljudima tijekom najsurovije zime“, napisao je Sibiha.


