PUTIN je održao riječ

„ Održao je riječ . Znate, to je jedan tjedan, prihvatit ćemo bilo što, jer je tamo trenutno stvarno hladno “, rekao je Trump , izvijestio je CNN.

Trump is more or less to Putin what Leavitt is to Trump: https://t.co/hin8ok8h11 — "Sources close to" Bob Borsley (@BobBorsley) February 4, 2026

Izjavio je da bi volio da Rusija produži pauzu u napadima.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha prethodno je izjavio da je Rusija tijekom noći napala s 450 dronova i preko 70 raketa , uključujući balističke, energetske objekte i stambene zgrade.

Napadi su izvedeni na Kijev, Dnjepar, Harkov, Sumy, Odesu i druge regije, iako je temperatura u Ukrajini više od 20 stupnjeva ispod nule Celzija.

We await the reaction of America to the Russian strikes. It was the U.S. proposal—to halt strikes on energy during diplomacy and severe winter weather. The President of the United States made the request personally. Russia responded with a record number of ballistic missiles. pic.twitter.com/3SUyXk6aAk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2026



On je na svom nalogu na mreži Iks naveo i da je Moskva čekala da temperature padnu pre nego što je napala energetski sistem Ukrajine.

„Ni očekivani diplomatski razgovori u Abu Dhabiju ovog tjedna, niti njegova obećanja SAD-u, nisu spriječili ruskog predsjednika Vladimira Putina da nastavi teror nad običnim ljudima tijekom najsurovije zime“, napisao je Sibiha.

Facebook komentari