Trump priprema slanje vojske u Minnesotu: Pokrenut ću zakon o pobuni

Vojska je stavila jedinice u stanje pripravnosti u slučaju da nasilje u saveznoj državi eskalira, pream izvještaju Washington Posta.

Do poteza je došlo nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će aktivirati Zakon o pobuni ako dužnosnici u državi ne zaustave napade prosvjednika na pripadnike službe za imigraciju i carinu (ICE).

“Ne budu li se korumpirani političari Minnesote pridržavali zakona i ne spriječe li profesionalne agitatore i pobunjenike da napadaju domoljube iz ICE-a, koji samo nastoje raditi svoj postao, aktivirat ću ZAKON O POBUNI”, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži u četvrtak,piše N1

Ni Pentagon ni Bijela kuća nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom.

